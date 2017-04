Prefeitura diz que transporte coletivo de Mogi se normaliza

DESTAQUE

A Prefeitura de Mogi das Cruzes acaba de divulgar nota dando conta de que “a partir das 9 horas desta sexta-feira (28/04), o serviço municipal de transporte coletivo de Mogi das Cruzes começou a ser normalizado, com os ônibus deixando as garagens rumo aos terminais para atendimento da população.” As empresas haviam recolhido os ônibus que estavam em circulação após ação de vândalos, no início da manhã, informou

A Prefeitura ressalta que obteve decisão liminar na Justiça para garantir o funcionamento do transporte coletivo e do serviço público municipal na cidade nesta sexta. Segundo a decisão, os sindicatos que descumprirem a medida estarão sujeitos a uma multa de R$ 500 mil.

A nota diz ainda que:

“A decisão foi proferida no final da tarde de quinta-feira (27/04) e atende ao pedido da Prefeitura para que serviços essenciais ao cidadão não sejam interrompidos em virtude do movimento contra os projetos elaborados pelo governo federal que estão em análise no Congresso Nacional.

Em sua decisão liminar, o juiz Bruno Machado Miano, da Vara da Fazenda Pública de Mogi das Cruzes, afirma que o ato marcado para esta sexta-feira é uma paralisação de protesto e não se configura uma greve trabalhista, quando se frustra uma negociação entre as partes. Por isso, deve seguir as exigências legais que preservam os direitos da coletividade.

A decisão da Vara da Fazenda Pública é de caráter liminar, ou seja, provisório até que haja o trâmite final do processo. Em Mogi das Cruzes, operam 81 linhas, com 243 ônibus. Por dia, são feitas 4.785 partidas, o que atende a mais de 100 mil usuários.

Na última quarta-feira (26), a Secretaria Municipal de Transportes foi comunicada oficialmente pelo Sindicato dos Rodoviários sobre o movimento de paralisação dos motoristas do transporte coletivo municipal e intermunicipal nesta sexta”.