Prefeitura diz que para implantar Sesc em Mogi depende apenas da entidade

A Prefeitura de Mogi das Cruzes disse nesta segunda-feira (13) que a implantação de uma unidade do Serviço Social do Comércio (Sesc) na Cidade depende de planejamento do próprio Sesc. Três dias após a primeira conversa entre o prefeito Marcus Melo (PSDB) e representantes da entidade, a Administração Municipal garantiu que está disposta a atender as contrapartidas necessárias e adotar as medidas possíveis para viabilizar o projeto.

O coordenador de planejamento do Sesc, Sérgio Batistelli, que participou do encontro, destaca que a entidade tem interesse na Cidade e que a retomada das negociações é uma etapa importante em direção à construção do empreendimento. Entretanto, o próximo passo precisa ser dado pelo Município, com a doação de um terreno capaz de receber o investimento.

O assunto foi bastante debatido durante o governo do ex-prefeito Marco Bertaiolli (PSD), que chegou a indicar três áreas para construção de um Sesc na Cidade. Contudo, a doação não foi concretizada. As negociações não avançaram e o assunto sequer foi debatido durante todo o ano passado.

A retomada das conversas significa que tanto o Sesc quanto a Prefeitura estão dispostos a trazer uma unidade para Mogi das Cruzes. Entretanto, conforme explica Batistelli, o processo tem um longo caminho a ser percorrido.

Após doação do terreno – que precisa ter, pelo menos, 20 mil metros quadrados e estar localizado em área de fácil acesso por transporte público -, o Sesc abre concursos para contratação dos projetos básico e executivo. Em seguida, licita a obra, constrói e inicia as atividades. “O Sesc é do trabalhador, por isso o acesso precisa ser facilitado durante todo o dia”, informa Batistelli, que prefere não estipular prazo para a construção de um Sesc na Cidade.

Segundo ele, a entidade vai inaugurar três unidades até o final deste ano (24 de Maio, Avenida Paulista e Birigui). Em 2018, deve acontecer a entrega do Sesc Guarulhos. As unidades de Osasco, Ribeirão Preto, Franca e Campo Limpo já estão na fase do projeto executivo. O Sesc tem terrenos escriturados em Limeira, Marília, Presidente Prudente e Parque Dom Pedro, além de áreas doadas em Pirituba e São Miguel. Outras duas, em Taboão da Serra e Vila Nova Cachoeirinha, estão sendo adquiridas pela entidade.

Os projetos constam no cronograma do Sesc para 2025. Mogi das Cruzes poderá ser incluída nesse rol, caso o processo com a Prefeitura ande e a entidade tenha capacidade de investimento. “Mogi está na nossa lista de expansão. É uma cidade importantíssima, estratégica, com comércio forte”, avalia.

A reportagem de O Diário procurou Marcus Melo ontem para falar sobre o assunto, mas a resposta chegou via assessoria de imprensa, por nota. O texto garante que a Prefeitura tem interesse em sediar uma unidade do Sesc e, por isso, iniciou um debate "sobre mecanismos necessários e satisfatórios para ambas as partes".









O prefeito declarou ser favorável à construção do empreendimento e destacou os benefícios que a medida traria a Mogi das Cruzes, citando que, além de atividades culturais e esportivas, o projeto de um Sesc também compreende o viés social, de desenvolvimento humano e formação de cidadãos.

Outros encontros serão agendados para que Prefeitura e Sesc possam se alinhar em prol da construção do equipamento na Cidade. “A Administração Municipal está disposta a atender as demandas do Sesc e tomar as medidas possíveis e cabíveis com o objetivo de viabilizar o projeto”, diz a nota, completando que ainda não é possível estabelecer prazos, porque a retomada das conversas ainda é recente.

A Prefeitura não falou sobre a doação de terrenos – a principal demanda do Sesc para implantar uma unidade no Município.

Na internet

A retomada das negociações por um Sesc em Mogi das Cruzes também voltou a movimentar a internet. O gestor de redes sociais Jair Pedrosa, criador da página “Sesc Mogi das Cruzes. Nós queremos”, com quase 2.400 seguidores, destaca que “falta apenas vontade política” para que a entidade receba a doação de um terreno mogiano capaz de receber o empreendimento. O grupo chegou a realizar manifestações na Cidade e garante que voltará a pressionar a Prefeitura para que a ideia saia do papel.

Pedrosa cita duas áreas que poderiam ser destinadas à construção do Sesc. As principais, diz, é o Centro Esportivo do Socorro, espaço que já foi cogitado no passado para receber o empreendimento, e o terreno pertencente à Universidade de São Paulo (USP), ao lado da unidade mogiana da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), no Mogilar. “A gente quer ver se o prefeito indica outras áreas também. É importante ter em mente que para o Sesc se interessar, não pode ser longe do Centro”, pondera.