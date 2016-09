Prefeitura deve definir se Tenente Onofre terá mão única

Comentários (0) Cidades Like

LUCAS MELONI

Até o próximo dia 20, a Secretaria Municipal de Transportes deve anunciar se a Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar terá mão única de direção. Haverá uma reunião entre o secretário Nobuo Aoki Xiol e os representantes das indústrias localizadas naquela via, na Vila São Francisco, um polo fabril de Braz Cubas. Esta foi a principal reivindicação das empresas em reunião feita no mês passado com a presença do prefeito Marco Bertaiolli (PSD) e representantes das empresas.

A reportagem questionou Xiol sobre qual deve ser a decisão da Prefeitura, mas o secretário não quis adiantar a decisão.

Xiol falou também sobre a abertura, no próximo sábado, da Avenida Prefeito Waldemar Costa Filho, uma homenagem ao ex-prefeito, morto em 2001. A via foi construída como contrapartida da MRV por causa dos condomínios erguidos pela construtora no Mogilar. A Prefeitura ainda não sabe estimar qual será o tráfego por lá.





Nesta semana, as equipes ainda trabalham na pintura das pistas e na colocação de placas de sinalização.