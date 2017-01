Prefeitura desmente boato sobre radar de mão

Cidades

A Prefeitura de Mogi das Cruzes desmentiu o botado de que um agente de trânsito fiscalizava os veículos que passavam pela passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu, entre o Shangai e o Mogilar. A corrente, retransmitida em grupos de Whatsapp, dizia que um radar de mão estava sendo utilizado para autuar os motoristas que trafegassem em velocidade superior a 40 quilômetros por hora.

De acordo com a Prefeitura, o único radar móvel incluso no contrato de concessão permaneceu durante todo o dia na Avenida Yoshiteru Onishi, na pista sentido Centro, próximo ao encontro com a Rua Mazuzo Naniwa. A Prefeitura ressalta que não possui radar de mão para a fiscalização de velocidade em Mogi das Cruzes.