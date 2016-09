Prefeitura definirá Plano Municipal de Segurança

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

Para definição do Plano Municipal de Segurança, o auditório da Prefeitura de Mogi das Cruzes receberá no próximo dia 20, às 19 horas, uma audiência pública para discutir os pontos que compõem o projeto a ser encaminhado à Câmara Municipal até o final de outubro. Como parte do “Pacto da Segurança”, as polícias Civil e Militar, Ministério Público e Executivo local devem estabelecer estratégias de combate criminal local (em bairros e regiões), além de ações de assistência social.

As medidas foram definidas nesta segunda-feira (5) de manhã, durante encontro na sede da Prefeitura. O secretário municipal de Segurança, coronel Eli Nepomuceno, explicou os capítulos do projeto e de que forma o Plano poderá guiar o sistema de segurança pública na Cidade. “Com o Plano, nós definimos os pontos e responsabilidades de cada um dentro da conjuntura da segurança pública e aperfeiçoamos ideias que possam gerar novos avanços no programa”, observou.





O promotor Nathan Glina apontou 20 de setembro como a melhor data para organizar o evento. “É melhor deixarmos marcados para o dia 20 de setembro, às 19 horas, para que haja presença de público. A partir das discussões com a sociedade, esses pontos podem ser alinhados”, afirmou.

O prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (PSD) disse que, além do Plano Municipal, essencial como matriz da segurança local, o poder público deve encaminhar ao Legislativo outros dois projetos. “A Secretaria de Segurança vai enviar, até o fim de outubro, o projeto do Plano Municipal, do Fundo Municipal de Segurança e a revisão do Código de Posturas do Município que, ao ser modernizada, pode auxiliar muito no processo de segurança pública ao redefinir regras de fiscalização”, disse à imprensa.

O Plano de Segurança é baseado no patrulhamento ostensivo e consiste na explicação do sistema, com a responsabilidade de cada organização participante do “Pacto”. Em seguida, há o detalhamento dos princípios, compromissos assumidos e metas de cada um. Depois, acontece o acompanhamento da atuação das entidades envolvidas. Por fim, existe a conclusão dos trabalhos, com os parâmetros que devem direcionar as próximas etapas do trabalho.

O “Pacto” foi assinado em janeiro de 2015 e é considerado uma medida inédita no Estado. O promotor Levy Emanuel Magno, coordenador do Centro de Apoio às Promotorias Criminais e representante do procurador-geral de São Paulo, Elival da Silva Ramos, participou do encontro ontem e afirmou que levará, no mês que vem, a ideia para ser discutida numa reunião da Procuradoria Geral do Estado (PGE). “Acho que é um conceito que pode ser aplicado em outras cidades do Estado porque é algo bem-sucedido. Vou comentar com o procurador-geral sobre o caso de Mogi e convidá-lo para que ele esteja aqui quando este documento for entregue à Câmara Municipal”, comentou após o encontro.

A próxima reunião dos integrantes do grupo deve ser em 10 de novembro, às 10 horas, no Ministério Público, em Mogi, mas os passos seguintes já estão definidos pelas organizações. O foco é passar a tratar a segurança pública em núcleos, com base nos mapeamentos criminais realizados pela Polícia Militar. “No ano que vem, com a evolução do projeto, vamos fazer estudos de áreas da Cidade que precisam de trabalhos diferentes. Não adianta um mesmo padrão de atuação em áreas com características diferentes, como Centro e periferias. Elas têm realidades distintas. É preciso fazer projetos específicos para atender as demandas locais. A Prefeitura terá de passar os dados de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e PM sobre as manchas criminais para que os planejamentos sejam montados”, avaliou Glina.

Avaliado como bem-sucedido, o caso do policiamento reforçado nos bairros Jardim Piatã I e II, Novo Horizonte e Jardim Margarida, na metade do ano passado, foi a inspiração para este modelo de patrulhamento local.

O tenente-coronel Eduardo Rangel, comandante do 17º Batalhão da PM, argumenta que os assaltos na região da divisa foram reduzidos por causa da presença constante de policiais em pontos estratégicos. “Todos os índices tiveram quedas, um reflexo dos indicadores pela Cidade, com destaque para a queda nos roubos. A segurança naquela parte de Mogi foi reestabelecida e nós, praticamente, ‘esquecemos’ daquela região porque voltou à normalidade”, disse. Moradores daqueles bairros, entretanto, ainda reclamam da presença de bandidos e traficantes, alguns vindos das periferias de Itaquaquecetuba e Suzano, para roubar e traficar em território mogiano. Um problema relatado por O Diário há muitos anos. O coronel Mauro Lopes, chefe do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM/12), também participou do evento, assim como os delegados seccionais assistentes Boanerges Braz Mello e Evaldo José de Melo.