Prefeitura de São Sebastião pretende cobrar por transporte de alunos até Mogi

Cidades

NATAN LIRA

A Prefeitura de São Sebastião quer que os universitários da cidade beneficiados com a gratuidade no transporte intermunicipal para estudo em Mogi das Cruzes ou outros municípios paguem parte dos custos do serviço. A informação foi transmitida a eles durante reunião na tarde desta quarta-feira (25). Segundo um deles, que estuda em Mogi e preferiu não se identificar, a Prefeitura propôs que cada um deles pague R$ 660,00 mensais.

O estudante ouvido por O Diário disse que este valor deve fazer com que muitos desistam do ensino superior. “A gente começou a estudar porque eles garantiram o transporte. Ninguém vai ter condições de pagar a faculdade e ainda arcar com mais esta despesa mensal”, pontuou.

O vereador Ercílio de Souza (SD), de São Sebastião, confirmou que o Executivo enviou a proposta à Câmara Municipal e alegou dificuldades em manter o serviço. Segundo ele, os valores ainda serão definidos após a escolha de uma nova empresa de transporte e esta cobrança não tem reflexo na tragédia envolvendo o ônibus da empresa União do Litoral, em 8 de junho do ano passado, que resultou na morte de 17 estudantes e do motorista. “É uma mudança para o Executivo atender às recomendações do Ministério Público a fim de construir creches e escolas no Município”, disse. Entretanto, a Prefeitura informou que do montante de R$ 3.331.453,03 do contrato anterior firmado com a empresa, R$405.648,36 foram referentes a indenizações devido ao acidente.

Segundo a Prefeitura, o benefício do transporte universitário é concedido a 532 alunos, divididos entre 14 linhas de Mogi das Cruzes, Guarujá, Caraguatatuba, Taubaté e São José dos Campos. Neste ano, estão matriculados 239 estudantes para as seis linhas de Mogi. O programa foi analisado por uma comissão, que considerou tanto o impacto orçamentário quanto o atendimento aos estudantes que residem e fazem cursos no próprio município, e que não são atendidos por este programa.

Desta forma, a Administração Municipal quer alterar a Lei nº 2004/2009, que consiste em conceder o subsídio em 100% para o transporte escolar de estudantes. O projeto encaminhado à Câmara define os seguintes critérios: gratuidade aos estudantes que residem e fazem cursos no próprio município, benefício de 100% segundo a renda familiar e de 50% dos valores aos estudantes matriculados em cursos que não são ministrados no Município. “Precisamos incentivar a vinda de mais universidades para nossa cidade e não colocar nossos estudantes nas estradas todos os dias”, anunciou o prefeito Felipe Augusto (PSDB).

A União do Litoral respondeu que fará uma reunião com a Prefeitura na semana que vem e só depois poderá falar sobre o caso.