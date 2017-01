Prefeitura de Mogi já desligou 46 pessoas de diversos cargos

Cidades, QUADRO DESTAQUE

Ainda não foi divulgado o número total de comissionados que serão dispensados da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Até ontem, 46 pessoas foram desligadas das funções, num processo que poderá sofrer alterações. Outras 30 foram realocadas dentro da própria estrutura com a redução de salários. Dois secretários-adjuntos se aposentaram (Educação e Governo), e um outro, Edson dos Santos, deixou o cargo na Assistência Social para assumir vaga na Câmara. Ainda não há definição sobre a futura ocupação desses cargos. Outros comissionados estão sendo contratados – em número que será divulgado no final do mês.

À pergunta sobre quantas pessoas poderão ser afetadas pela contenção de despesas, o prefeito Marcus Melo (PSD) diz que a questão é “sensível” porque ainda estão sendo feitos estudos financeiros. Ele pretendia economizar R$ 5 milhões da folha de pagamento dos comissionados. A Prefeitura, com os 212 comissionados existentes em 2016, possui 5.549 funcionários.









“Se necessário for, nós vamos dispensar mais pessoas”, disse Melo. Ele atribui a medida à queda na arrecadação de tributos e nos repasses dos governos federal e do Estado. “O nosso desejo é manter todos os serviços, na saúde, educação, lazer e cultura em funcionamento”.

Nas próximas duas semanas, os secretários deverão apresentar os levantamentos que poderão determinar a suspensão e a revisão de contratos em vigor.

Ônibus

Embora afirme estar atento às críticas sobre o reajuste das passagens de ônibus, o prefeito confirma que o realinhamento dos preços da tarifa será decidido nos próximos dias. “Eu tenho a responsabilidade de manter a prestação desse serviço. E, ao contrário de outras cidades, como São Paulo, Mogi não subsidia a passagem. São Paulo subsidia R$ 3,3 bilhões da tarifa”.

As empresas pedem uma tarifa de R$ 4,70. Hoje, ela custa R$ 3,50.

Questionado sobre as reclamações de atrasos, quebra de veículos e má conservação da frota, ele afirmou que a Prefeitura continuará advertindo e aplicando multas às empresas, quando há quebra na prestação de serviços.(E.J.)