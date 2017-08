Prefeitura de Mogi espera construir mais 1,5 mil moradias populares

QUADRO DESTAQUE

A Prefeitura prospecta áreas para a construção de moradias populares para famílias de baixa renda, em parceria com os governos do Estado e Federal. Segundo o prefeito Marcus Melo (PSDB), a meta é construir 1,5 mil unidades nos próximos anos. A projeção foi feita nesta segunda-feira (7), durante a entrega dos 300 apartamentos do Residencial Manacá, do programa Minha Casa Minha Vida, na Porteira Preta. Desde 2009, foram erguidos 4.720 apartamentos na Cidade.

“Foi muita luta para chegarmos até aqui. Tivemos problemas, mas ficamos juntos. Isso é o mais importante. Agora, espero que a gente pegue essa união e leve para dentro do nosso condomínio, para que ele seja o melhor da Cidade”, disse a moradora e síndica, Silvana Nunes Pereira.

Thais Crispim Dias mostrou-se grata: “Só tenho a agradecer aos prefeitos e todos que batalharam para conseguir essa entrega. Pegar a chave da casa própria é algo maravilhoso. Pretendo me mudar nesta semana já”, falou.

Essas unidades deveriam ter sido entregues no ano passado, mas um erro no dimensionamento da estrutura de esgoto obrigou a realização de obras, o que determinou o atraso de quase um ano na entrega das chaves.

O prefeito destacou a conquista dos futuros moradores. “Não há lugar melhor no mundo do que nossa casa. A partir de hoje, todos aqui poderão dormir sossegados, pois estarão morando no que é de vocês. Além disso, estamos tendo aqui um grande exemplo da união entre a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal”.

O secretário estadual de Habitação, Rodrigo Garcia, também celebrou a entrega, pediu às famílias para que cuidem do que agora é delas e elogiou a cidade de Mogi das Cruzes. “Mogi das Cruzes está se transformando em uma das cidades mais bonitas do Estado. Está muito bem cuidada. É um exemplo da zeladoria urbana. E entregar um residencial como este não é fácil. Mogi é uma cidade muito bem administrada, organizada e preparada”, frisou.

O ex-prefeito Marco Bertaiolli admitiu que a entrega do Manacá não ocorreu na velocidade esperada a princípio. “Mas, hoje é um dia que transforma a vida de vocês. E vocês estão vindo morar em um dos lugares mais estruturados da Cidade”, pontuou, anotando obras como a duplicação da Avenida Kaoru Hiramatsu, um CEMPRE, duas creches e uma UPA.

O secretário de Estado, Rodrigo Garcia, reforçou que a experiência de Mogi pode favorecer na conquista de mais unidades e assegurou futuras parcerias com o Estado, no programa Casa Paulista, firmada, aliás, na construção das demais 1.240 unidades da Porteira Preta.









No local, ainda serão entregues os residenciais Tietê e o Maitaca, com 520 apartamentos.