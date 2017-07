Prefeitura adia entrega do Casarão do Carmo reformado

QUADRO DESTAQUE

Prevista para esta quarta-feira, a entrega do Casarão do Carmo, no Centro de Mogi, foi adiada sem previsão de reabertura. Segundo a Prefeitura, é necessário um “complemento” no piso de madeira e somente quando esta última etapa da reforma estiver concluída, será anunciada uma nova data para o funcionamento do local. A Prefeitura não explicar que tipo de complemento será feito.

Os trabalhos de revisão, manutenção e restauro de algumas estruturas começaram em janeiro, com investimento de R$ 115.703,80. “Cada detalhe da reforma vem sendo observado criteriosamente, para que o tradicional casarão mantenha suas características arquitetônicas e tenha toda a sua riqueza construtiva recuperada e mantida”, diz nota encaminhada pela Secretaria Municipal de Cultura.

O prédio possui área construída de 381,18 m², os anexos, mais novos, somam 192,72 m². Já o terreno tem área total de 798,20 m². A última grande reforma feita no prédio ocorreu na década de 1980. Em 2007 e depois em 2013, o local recebeu obras de conservação.

O edifício do Casarão do Carmo é uma obra do século XIX, em estilo colonial, feito em taipa de mão e taipa de pilão. O prédio é tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Paisagístico (Comphap) desde 2012.

Erguido originalmente para servir de residência à família Bourroul, a partir dos anos 1930 a construção passou a receber diversas atividades culturais e comerciais, até que, na década de 1980 foi desapropriado pela Prefeitura. Desde então, recebe movimentos culturais de diferentes segmentos, além de sediar reuniões, fóruns e palestras.

Também é palco para projetos permanentes da Secretaria Municipal de Cultura, como o Terças Literárias e a Roda de Choro do Seu Julinho, o Museu Visconde de Mauá, antigo Museu Mogiano, que guarda em seu acervo parte significativa da história do município, com destaque para a bandeira deixada por D. Pedro I em sua passagem por Mogi das Cruzes, logo após a Proclamação da Independência do Brasil.