Prefeito vai apresentar o polo digital em Curitiba

Informação

O prefeito Marcus Melo (PSDB) viajou ontem para Curitiba, para participar do Congresso do Smart City Business America, considerado o maior evento relacionado ao ecossistema das smart cities (cidades inteligentes) na América Latina, que se destaca por reunir tomadores de decisão e ser uma efetiva plataforma para geração de negócios. Melo fará uma palestra para apresentar o perfil de Mogi das Cruzes e seu interesse em se transformar numa cidade inteligente a partir da implantação de um polo tecnológico no Distrito de César de Souza. Durante sua apresentação, com ajuda de um folder produzido especialmente para o evento, Melo deverá apresentar todo o potencial de infraestrutura da Cidade e a proposta de desburocratizar a máquina administrativa municipal com ajuda da informatização e tecnologia. Tal iniciativa já vem ganhando forma com a elaboração de aplicativos, como o “Mogi no Ponto” e outros em fase de implantação, que, em breve, serão centralizados numa espécie de “aplicativo mãe” para ajudar o público a resolver problemas como segunda via de contas, boletins escolares, entre outros benefícios. Um trabalho que vem sendo desenvolvido pela própria equipe da Prefeitura, com alguns parceiros ligados ao setor de Tecnologia da Informação da Cidade. Marcus Melo quer aproveitar a presença no evento de representantes de grandes empresas, como IBM, Microsoft e outras para mostrar o potencial da Cidade e a disposição da administração de fechar parcerias, atraindo investimentos para a modernização do Município. As cidades inteligentes são sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, serviços e financiamentos pra catalisar o desenvolvimento econômico e melhoria na qualidade de vida. Esses fluxos de informação, segundo a Fundação Getúlio Vargas, “são considerados inteligentes por fazer uso estratégico de infraestrutura e serviços e de informação e comunicação com planejamento e gestão urbana para dar resposta às necessidades sociais e econômicas da sociedade.”

Reencontro

Acontece neste sábado, dia 27, o 24º encontro dos integrantes da Turma de 1960 do 6º Regimento de Infantaria do Exército de Caçapava. O grupo se reúne uma vez a cada ano para relembrar histórias dos tempos de caserna. Será a partir das 13 horas, na sede da Associação Cultural e Esportiva do Bunkyo, no Bairro Porteira Preta. Informações com José João Mossri (4799-4431) ou Satochi (9-9906-4003).

Schalka é tri

O presidente da Suzano Papel e Celulose, Walter Schalka, foi eleito novamente CEO do Ano da América Latina. É a primeira vez que um executivo ganha a premiação por três anos consecutivos na Região. A escolha foi feita pela Risi, principal fornecedor de informações para a indústria de base florestal do mundo. Schalka foi indicado para o prêmio por analistas de mercado que cobrem o setor de papel e celulose por eficiência e transparência com o mercado e pela condução da empresa suzanense.

Lançamento

Será no próximo dia 29, a partir das 18h30, na Carmela Pizzaria, o lançamento do livro “A Barraca do Afogado”, um ensaio fotográfico produzido pelo fotógrafo Robson Regato nos bastidores do local onde foi preparado, no ano que passou, o prato mais procurado da Festa do Divino de Mogi das Cruzes. As fotos retratam o ambiente especial criado graças à participação comunitária decisiva para levar adiante a tradição do afogado. O livro mostra as últimas participações de Airton Nogueira e João Braga, na Festa.

Caminhando

O deputado Marcos Damásio (PR) conseguiu dar mais um passo para aprovar o projeto de lei de sua autoria que torna obrigatória a apresentação de atestado médico por todas as pessoas que são iniciantes em atividades físicas e práticas esportivas. Obteve aprovação da Comissão Permanente de Saúde da Assembleia e agora espera a posição da Comissão de Finanças e Orçamento, antes de a proposta seguir para plenário onde será discutida e votada. A proposta visa evitar riscos e até casos de morte em academias e clubes sociais, como já ocorreram.

Cotidiano



Frase

As regras têm de mudar na relação entre empresariado e autoridade pública. Pode dar benefícios e receber privilégios? O ideal é que não. Deixa de ter esse toma lá, dá cá.

Marcos Lisboa, economista e presidente do Instituto de Ensino Superior e Negócios, Direito e Engenharia (Insper)