Prefeito congela R$ 100 milhões

DESTAQUE

No primeiro dia de trabalho como prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), anunciou um contingenciamento de 10% no Orçamento Municipal. Isso significa que as secretarias deverão planejar seus gastos considerando um corte de aproximadamente R$ 100 milhões. A medida tem caráter preventivo e deve garantir a continuidade dos serviços já instalados na Cidade.

O Orçamento Municipal ainda não foi fechado. Segundo Melo, as contas estarão no papel a partir do dia 15 deste mês. Mas ele adianta que o congelamento de verba não deve atingir todos os setores. “Algumas questões específicas não serão contingenciadas”, disse, sem dar mais detalhes.

A segunda-feira do novo prefeito foi de reuniões. Ele acordou às 5h50 e, uma hora depois, estava na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, no Jardim Armênia, onde se encontrou com o ex-colega do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), Dirceu Lorena de Meira, secretário da Pasta.









Ainda durante a manhã, Melo visitou as demais secretarias municipais que possuem sedes próprias: Assistência Social (Centro), Cultura (Centro), Educação (Shangai), Esporte (Mogilar), e Verde e Meio Ambiente (Centro). “Foram visitas de apoio”, ressaltou. Após visitar os secretários, Melo também se reuniu com o presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Carlos Evaristo (PSD) e com alguns vereadores. “Foi uma visita para falar sobre a importância do Legislativo e me colocar à disposição para ter um bom diálogo com o Município”, completa.

Às 15h30, Melo concedeu entrevista coletiva no gabinete. Já às 17 horas, se reuniu com os demais secretários. Diferentemente do ex-prefeito Marco Bertaiolli (PSD), que era mais flexível em relação aos horários, Melo tem se mostrado bastante pontual nos compromissos.

No primeiro ano de mandato, em 2009, Bertaiolli também começou a administrar a Cidade em meio a uma crise econômica, a mundial, que teve início com o estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos, um ano antes. Na época, o primeiro ato do então prefeito foi congelar 30% do Orçamento, que era de R$ 543 milhões.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de Mogi prevê a arrecadação de R$ 1.552.88.451,04 para este ano. A divisão dos recursos será feita entre o Instituto de Previdência Municipal de Mogi (Iprem), que deverá receber R$ 134 milhões, o Serviço Municipal de Águas e Esgoto (Semae), que ficará com R$ 156 milhões, e o restante, R$ 1,2 bilhão, será administrado pela Prefeitura.

No entanto, as previsões, pelo menos até o final do ano passado, não estão sendo concretizadas por causa da crise econômica. Somente em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Mogi tinha recebido R$ 22 milhões a menos entre janeiro e novembro do ano passado.









Kits escolares

Melo demonstrou preocupação em relação à compra de kits entregues anualmente aos alunos matriculados em escolas municipais. Ele lembrou que a entrega dos materiais atrasou no início do ano passado e pediu atenção à nova secretária, Juliana de Paula de Melo Santos, em relação ao assunto. “Queremos que as crianças já estejam com os kits escolares logo no primeiro dia de aula”, lembrou.

Carnaval

Marcus Melo deverá se reunir entre esta e a próxima semana com presidentes das escolas de samba da Cidade. O encontro foi solicitado pelas próprias agremiações, na tentativa de dissuadi-lo da decisão de cancelar o desfile deste ano. No entanto, Melo adianta que a medida deve ser mantida.

UPA

Marcus Melo garantiu que as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Mogi das Cruzes – Rodeio e Oropó – não serão atingidas pela medida do Governo Federal que permite reduzir pela metade o número de médicos presentes nas centrais de saúde. A União permitiu às prefeituras decidirem se reduzem ou não de quatro para dois o número de profissionais nas unidades. “Nossos planos já foram definidos”, ressalta.

Fundo Social

A primeira-dama, Karin Melo, deve manter a tradição na Cidade e tocar os serviços do Fundo Social de Solidariedade de Mogi. Ela atuou como voluntária durante a gestão anterior, quando Mara Bertaiolli estava à frente da entidade. (Danilo Sans)