Prédio do Fórum de Mogi, em Braz Cubas, será entregue nesta quarta

O novo prédio do Fórum de Mogi das Cruzes, em Braz Cubas, a ser entregue hoje, a partir das 10 horas, em cerimônia com a presença do governador Geraldo Alckmin (PSDB), poderá abrigar uma vara de processos exclusivos de Lei Maria da Penha (de combate à agressão doméstica contra mulheres). A estimativa é de que o novo local esteja em pleno funcionamento em até 90 dias.

O evento de hoje não marca a inauguração oficial do equipamento. É a transferência da obra, concluída, do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Justiça e Defesa para a Cidadania, para o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP). A partir deste procedimento, o TJ tem 90 dias para ocupá-lo.

Há mais de três anos, o Fórum Distrital de Braz Cubas fora extinto. Desde então, a Justiça da Comarca de Mogi das Cruzes tem dois fóruns com status semelhantes: um no Centro Cívico e outro em Braz Cubas. Com a entrega (e início das atividades da nova unidade em Braz Cubas), haverá uma divisão de características de processos. Os cíveis serão direcionados às varas do prédio do Centro Cívico e os criminais vão para julgamento no novo espaço.

A possibilidade de uma vara que lide apenas com casos de violência contra a mulher partiu de uma observação feita pela 17ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Mogi) há algum tempo. “A OAB fez esta observação porque existe um número elevado de casos de agressão às mulheres. Há outras cidades que já contam com atendimento específico ou vara anexa especializada em atendimentos a processos da Lei Maria da Penha. O novo espaço terá capacidade para atender esses processos, afinal, todo o serviço jurídico será otimizado”, afirmou o advogado Marcelo Inocêncio, presidente da OAB Mogi.

O diretor do Fórum de Mogi, o juiz Gustavo Belluzzo, explica que a nova unidade forense terá as três varas criminais da Cidade e há espaço para a criação de mais uma. “Pode ser aberta uma quarta vara para distribuição de processos referentes à Lei Maria da Penha (de proteção à mulher). O maior problema era a falta de espaço. Com o novo equipamento, isso não será empecilho. Vamos conversar com a OAB e discutir se há viabilidade de abertura de uma vara exclusiva ou de anexo (a outra já existente)”, disse à reportagem.

A advogada Rosana Pierucetti, presidente da Organização Não-Governamental (ONG) Recomeçar, que auxilia mulheres vítimas de violência doméstica, ressalta que é muito necessária a criação desta vara exclusiva em Mogi. “Estou esperançosa porque Mogi pode entrar para um grupo de poucas cidades do Estado com um trabalho específico para atendimento a processos deste tipo. É urgente esta necessidade. Além do julgamento em separado, as mulheres têm ajuda psicossocial e assistência social durante o processo, já que é algo muito difícil para elas. Imagine que há várias delas que são culpadas pela família do agressor pela denúncia que elas fizeram”, alertou.

A unidade forense de Braz Cubas conta com cerca de 120 funcionários e já foi considerada o pior Fórum da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Reportagens já foram publicadas com diversas fotos de processos jogados ao chão pela falta de espaço e infraestrutura precária do prédio, pertencente ao Governo do Estado. O Diário perguntou à Secretaria de Estado da Justiça qual destino terá aquele lugar, contudo, até o fechamento desta edição, não obteve resposta alguma. O que pode otimizar o trabalho do Fórum é a digitalização dos processos (saiba mais nesta página).

A transferência das atividades não será imediata. O novo espaço sequer está mobiliado. Este procedimento terá início a partir de hoje. A expectativa é de que em até 90 dias, o local funcione em sua totalidade.









A inclusão dos processos criminais em sistemas digitalizados deve ser concluída até o final deste ano. Com isso, a consulta a eles será mais rápida e pode diminuir o tempo entre a distribuição e o julgamento que, na atualidade, pode levar anos e anos.

Na Comarca de Mogi das Cruzes, apenas a 5ª Vara Cível, instalada no Fórum que fica no Centro Cívico, já está totalmente digitalizada. As outras seis seguem ainda com processos em papel e estão em fase de digitalização. O mesmo ocorre com as três varas criminais de Braz Cubas.

“É um plano piloto e que resulta na digitalização de todos os processos da Comarca. A gente acredita que, se mantiver o ritmo, os processos do novo Fórum possam estar digitalizados até o final do ano. Esta é a nossa meta”, disse o diretor do Fórum, Gustavo Belluzzo.