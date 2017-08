Prédio da Prefeitura deverá abrigar agência do Ministério do Trabalho em Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Para afastar o risco de deixar os trabalhadores da Cidade sem os serviços realizados pela Agência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, a Administração Municipal informa que pretende arrumar um local para acomodar a unidade dentro da própria estrutura da Prefeitura. Sem a ajuda do Poder Público, o posto pode encerrar atividades por falta de recursos para manter o atendimento.

O parecer favorável do prefeito Marcus Melo (PSDB), divulgado na tarde de ontem pela Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura, dá novas “esperanças” à chefe da Agência Regional, Aparecida Maria Rodrigues de Lima, que não esconde sua “preocupação” diante da ameaça de fechamento do posto.

Aparecida explica que recebeu um comunicado do Ministério do Trabalho informando sobre a possibilidade de fechar a agência por falta de recursos para pagar os R$ 6.666,00 mensais do aluguel do prédio na Rua Fausta Duarte de Araújo, no Jardim Santista, onde atende há dois anos.

“A superintendência do Ministério encaminhou um ofício explicando que vai fechar algumas agências por causa dos cortes de gastos que está sendo feito Governo Federal, e informou que só poderá fazer o repasse desses valores até setembro. Fomos procurar o prefeito, que demonstrou boa vontade em ajudar a encontrar uma solução, mas não tinha nada confirmado enquanto não voltasse de viagem”, esclareceu a chefe.

Mas apesar de ter acenado positivamente, Aparecida ainda está preocupada porque o novo local terá que se adaptar e atender às normas de acessibilidade externa e interna a fim de receber o posto de serviço, com rampas de acesso, portas largas, banheiros adaptados, entre outras exigências. Mas, mesmo sabendo que o Município também enfrenta dificuldades econômicas para assumir novos gastos, ela acredita que o prefeito não vai se recusar a ajudar até mesmo se houver necessidade de promover reformas para montar a agência.

Se fechar a unidade da Cidade, os trabalhadores de Mogi, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis teriam que procurar Guarulhos ou Suzano para obter os serviços oferecidos pela agência local, responsável pela emissão de Carteira de Trabalho, Relação Anual de Informação Social, homologação de contratos trabalhistas, promoção de mesas redondas para negociações de patrões e empregados, entre outros serviços.

Atualmente, a agência já conta com a ajuda da Prefeitura para manutenção de dois funcionários públicos que ajudam no atendimento diário no posto, por onde passam cerca de 500 pessoas por dia atrás de informações. “A procura aumentou muito nos dois últimos anos por causa do crescimento do desemprego”, observa. Aparecida disse que apenas em 2016 o posto da Cidade emitiu 434 novas Carteiras de Trabalho e promoveu 2.904 homologações trabalhistas.

Essa não é a primeira vez que o Ministério do Trabalho ameaça retirar os serviços de Mogi. O mesmo problema ocorreu há dois anos, quando a agência que funcionou por quase uma década na Rua Olegário Paiva, teve que ser transferida para atender critérios de acessibilidade. Na época, os políticos da Cidade se mobilizaram e conseguiram convencer a superintendência de São Paulo a manter a agência em Mogi.