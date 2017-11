Prédio da Polícia Militar abandonado em Jundiapeba vira ponto de drogas

DESTAQUE

LARISSA RODRIGUES

Ao passar pela Avenida Lourenço de Souza Franco, em Jundiapeba, é nítido o abandono do prédio que abrigava o pelotão da Polícia Militar Rodoviária do Alto Tietê. A base está desativada desde 2013 e, até agora, nada foi feito por ali. O imóvel de 10 mil m² pertence ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Prefeitura já solicitou a transferência da área à Cidade. Segundo relatos, o local se tornou ainda ponto de uso de drogas.

O ex-vereador Expedito Tobias (PR) faz parte de um grupo de lideranças que visa buscar melhorias para o Distrito em que está localizado o prédio. “O lugar parece que está morto, abandonado. É ruim passar por ali e ver as pessoas usando drogas, algumas ainda dormem ali mesmo. Chegaram até a roubar os tijolos da construção”, contou.

Para Tobias, a medida necessária seria a implantação de um equipamento público por ali, mesmo que não fosse na área de segurança. “Logo que o pelotão saiu dali, começaram as promessas. A ideia inicial era de que fosse instalado um instituto criminalista, uma delegacia e a Força Tática, mas nunca aconteceu. Então, não acredito que agora isso seja feito. Por isso, poderiam pensar em outra coisa, como uma área de lazer com uma quadra coberta, um lugar para oferecer cursos, um serviço de saúde. Alguma coisa que mantenha o lugar em constante atividade”, reiterou.

O político lembrou ainda que o uso do imóvel é debatido constantemente nestes últimos quatro anos e que a solicitação sempre é levada às autoridades. Como nada foi feito até o momento, ele conta que está perdendo as esperanças e que a situação do prédio é um desperdício.

Sobre o policiamento, o ex-vereador acredita que caso o terreno não seja destinado à segurança, seria necessário um remanejamento no policiamento já oferecido atualmente ao Distrito. “Precisaria mais estratégia, porque ainda estão acontecendo furtos. Acho que seria preciso, então, um efetivo maior. Hoje existe apenas uma viatura fazendo ronda e isso é pouco para um lugar tão grande com Jundiapeba”, reivindicou Tobias.

Em carta enviada à redação de O Diário na semana passada, a Polícia Militar informou que o imóvel pertence ao DER e que foi utilizado por tempo limitado pela PM, enquanto abrigava o 2º Pelotão da 4ª Cia. do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária. Disse ainda que mesmo que o policiamento ostensivo e preventivo na região seja realizado pelo 17º BPM irá analisar a reorientação do policiamento.

A Prefeitura informou que solicitou ao Governo do Estado que a área seja transferida ao Município. A intenção é utilizar o imóvel que possui 10 mil metros quadrados e está em uma localização privilegiada no Distrito para implantar equipamentos públicos, sendo alguns voltados à segurança pública.

Já o Departamento de Estradas de Rodagem disse que segue em trâmite a transferência do imóvel à Administração Municipal.