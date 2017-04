Preços e Código

Cartas

Os jornais de hoje, 27/04/17, trazem a notícia de que o vereador Araújo é o autor da lei que obriga os postos de Mogi das Cruzes a fixarem uma placa informando as diferenças de preços entre a gasolina e o etanol, para o consumidor ver qual é mais vantagem.

Ele deveria também propor semelhante lei para os restaurantes fixar as diferenças dos preços da carne e da linguiça, do arroz e do macarrão, da sardinha e do bacalhau etc.

Fizeram uma lei que obriga os comerciantes a deixarem um exemplar do Código de Defesa do Consumidor à vista dos clientes. Tenho indagado a alguns comerciantes e estes me disseram que ninguém consulta esses livretos. Proponho até que o jornal O Diário faça uma matéria sobre isso.

Entre tantas outras, é mais uma lei obsoleta que para nada servirá, a não ser para encher o ego do próprio autor que deveria se esforçar para ser mais produtivo e fazer justiça ao seu próprio salário e aos custos do seu gabinete, bancados com o suor dos contribuintes.

Joel Avelino Ribeiro

ribeirojoel1@outlook.com