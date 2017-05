Preço de imóveis registra queda em Mogi, aponta estudo

QUADRO DESTAQUE

O preço médio por metro quadrado (m²) do imóvel subiu 2,5% em Mogi das Cruzes durante o ano de 2016 e passou a custar R$ 3.590,00 – segundo levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e divulgado pela revista Exame. Descontada a inflação, de 6,29% no período, houve desvalorização 3,8%. O resultado mostra que este é o melhor momento dos últimos 10 anos para negociar preços e conseguir descontos na hora da compra.

A relutância do proprietário em baixar ainda mais os preços, mesmo diante da recessão, é um dos principais fatores para a estagnação do mercado. Em Mogi das Cruzes, há imóveis vazios há mais de um ano, e permanecem assim porque o valor ainda é o mesmo de quando a economia andava sem tropeços, conforme avalia Joaquim Paixão, proprietário da imobiliária Paixão, em Braz Cubas.

“O proprietário ainda não caiu na real de que o preço tem que cair, por isso o mercado ficou congelado”, pondera. A taxa de juros para o financiamento baixaram de 11% em 2016 para 10% em 2017, mas a ação ainda não foi suficiente para empurrar as vendas. Bom para quem já tem o dinheiro na mão, porque assume posição vantajosa na hora de negociar.

“Eu tenho um cliente que constrói para vender. Ele me disse que há um ano não consegue fazer nenhum negócio”, revela Paixão. Para quem aluga, a situação é a mesma. O advogado dá o exemplo real de um imóvel comercial na Cidade que foi colocado para locação por R$ 10 mil mensais. “Ficou um ano sem alugar. Só agora o proprietário resolveu reduzir para R$ 4 mil. Se tivesse reduzido antes, poderia ter ganhado R$ 48 mil no ano passado”, acrescenta.

Um corretor de Mogi que preferiu não ter o nome divulgado disse que “quem está com dinheiro está comprando”. O problema, segundo ele, é que imóveis usados e grandes, como os da Vila Oliveira, da Vila Suíssa e do Alto do Ipiranga, pararam de ser procurados por causa do alto preço pedido pelos proprietários. Mesmo assim, ele percebe um aumento na procura de interessados em imóveis novos – que veio acompanhado de possíveis clientes dispostos a conseguir o maior desconto possível. “Só em um final de semana, a gente recebeu 40 visitas em um estande. O pessoal está pesquisando bastante”, diz.

O preço nominal médio do m² para venda no Estado de São Paulo apresentou redução de 0,9% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2016. No comparativo com o último trimestre de 2016, os preços tiveram queda de 0,1%, de acordo com o levantamento DMI-VivaReal. No Estado, o valor médio do m² já é o mais baixo desde o primeiro trimestre de 2015.

Para o diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil (SindusCon-SP), Celso Giuseppe, o cenário, no geral, é de cuidado. “Alguns mercados mostram sinais de recuperação, mas, na média, não estão surgindo novas obras, decorrente do prologamento da recessão econômica”, ressalta.

De acordo com o Sindicato da Habitação e Condomínios (Secovi-SP), Mogi das Cruzes não lança uma nova unidade residencial desde 2015. Em 2014, houve 188 novos imóveis; 828 (em 2013) e 2.559 (em 2012). (Veja quadro nesta página).









Conforme explica Giuseppe, a indústria da construção tem ciclos de longa duração. Portanto, a curto prazo, ainda deverá sofrer os efeitos da crise. “No médio prazo, se superarmos a fase crítica que atravessamos, certamente a confiança dos investidores e das famílias será resgatada. Voltaremos a crescer, inicialmente num ritmo lento”, completa.

Uma boa notícia, ainda de acordo com o diretor do SindusCon-SP, é o anúncio da contratação de 600 mil novas unidades do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, sendo 170 mil na faixa 1 (de moradia popular), destas 45 mil em São Paulo.

PREÇO MÉDIO DO IMÓVEL USADO EM MOGI DAS CRUZES Preço médio por m²: R$ 3.590 De R$ 2.500 a R$ 3.000 Jardim Aeroporto, Jardim Esperança, Jardim Layr, Vila Brasileira e Alto do Ipiranga De R$ 3.001 a R$ 3.500 Botujuru, Chácara Jafet, Jardim Camila, Jardim Ponte Grande, Jardim Universo, Jundiapeba, Loteamento Rio Acima, Rodeio, Vila Caputera, Vila Cintra, Vila Natal, Vila Nova Aparecida, Vila Paulicéa, Vila Pomar e Vila São Paulo De R$ 3.501 a R$ 4.300

Alto do Ipiranga, Braz Cubas, Centro, César de Souza, Conjunto do Bosque, Jardim Maricá, Jardim Nathalie, Jardim São Pedro, Mogi Moderno, Parque Santana, Vila da Prata, Vila Jundiaí, Vila Lavínia, Vila Moraes, Vila Rubens e Vila Suíssa De R$ 4.500 a R$ 5.300 Jardim Armênia, Mogilar, Socorro e Vila Vitória De R$ 5.700 a R$ 5.300 Centro Cívico, Vila Oliveira e Vila Partênio De R$ 6.400 a R$ 6.500 Parque Monte Líbano

Ano Lançamentos 2004 124 2005 595 2006 481 2007 160 2008 1.406 2009 836 2010 2.545 2011 2.004 2012 2.559 2013 828 2014 188 2015 0 2016 0 Jan/17 a mar/17 0