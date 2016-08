Prata da casa

Comentários (0) Editorial Like

Se der tudo certo, a Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes (Fatec) poderá ampliar a produção e o desenvolvimento de tecnologias assistivas, destinadas a facilitar a vida da pessoa deficiente.

O projeto de uma empresa júnior, que atuará dentro da própria instituição, foi selecionado pelo Young Leaders of Americas Intiative (Ylai), um programa do Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos, de capacitação de empreendedores sociais e comerciais da América Latina e do Caribe.

O autor do programa, o professor de Engenharia de Software e de Programação da Fatec, Leandro Luque, seguirá para os Estados Unidos, em outubro, quando deverá aprimorar a ideia e apresentar o plano deste negócio social a representantes do governo americano e potenciais investidores. Ele busca apoio técnico e capacitação para viabilizar a proposta, além de recursos financeiros.





A seleção desse projeto num concurso internacional valoriza positivamente a Fatec de Mogi das Cruzes. Não foi divulgado o número de selecionados, mas foram cerca de 600 participantes inscritos. No ano passado, apenas 20 propostas foram selecionadas, o que permite avalizar o nível da concorrência.

Há algo maior nessa mesma história.

O plano defendido pelo professor Leandro Luque prevê a criação de uma empresa júnior, com funcionamento em Mogi das Cruzes e a participação de alunos da Fatec para o desenvolvimento de ferramentas que derrubem barreiras enfrentadas por assistidos de entidades como Apae (Associação de Pais e Amigos do Excepcionais) e AACD (Associação de Assistência á Criança e Deficiente).

Na realidade, será um meio de estender o que já tem sido conquistado por essa disciplina e pelo professor. Ganhar em escala para atender mais pessoas, viabilizar que os produtos sejam utilizados por mais deficientes.

Um passo pioneiro foi a criação e o uso de um aplicativo para tablet que facilita a comunicação de pessoas com autismo e paralisia cerebral, iniciado quatro anos atrás, em parceria com a Apae mogiana.

Outras tecnologias assistivas poderão surgir no futuro, com a possibilidade de se adquirir mais materiais para produzir novas ferramentas e, com isso, ampliar o benefício social dos produtos, e também pagar salários aos profissionais contratados (que poderão ser, inclusive, alunos da instituição).

Quando a academia forma aluno e constrói uma sociedade melhor, ela cumpre o mais nobre ideal do ensino.

A Fatec merece todo o nosso reconhecimento porque está fazendo do ensino universitário, ponte entre professor, alunos e a pessoa deficiente. Ponte entre o conhecimento e a realidade.

Nesse caso, uma conquista ainda mais louvável: a realidade da parcela da população quase invisível e defendida nesse projeto enfrenta duríssimas barreiras dentro de casa, na família, na rua, no serviço público e etc.