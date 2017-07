Prata da Casa vai ouvir sugestões de funcionários

Informação

Com o objetivo de valorizar os servidores municipais e dar a eles a oportunidade de participação ativa na administração municipal, o prefeito Marcus Melo (PSDB), lançou ontem à tarde, no Cemforpe, o programa Prata da Casa, que irá premiar as melhores sugestões para melhorias em setores internos da Prefeitura e diferentes setores da Cidade. Voltado para funcionários da Prefeitura, Iprem e Semae, o concurso oferecerá premiações para o primeiro (R$ 7 mil), segundo (R$ 5 mil) e terceiro (R$ 3 mil) colocados, havendo também diplomas de Menção Honrosa para as outras escolhidas. O período para inscrição das propostas irá de 10 julho até 30 de setembro e cada funcionário poderá apresentar quantas sugestões desejar. As ideias serão avaliadas entre 12 de outubro e 14 de novembro, quando serão anunciados os resultados e os classificados. Além de sugestões para melhor desenvolvimento dos trabalhos internos, os funcionários poderão apresentar propostas para mobilidade e acesso na Cidade, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento sustentável, empreendedorismo, além de ações voltadas para melhorar as condições de lazer, esporte e cultura em Mogi. “Vamos dar oportunidade para que os nossos funcionários possam dar ideias para melhorar as condições internas de trabalho e também para melhorias na administração da Cidade”, disse o prefeito Marcus Melo à coluna, apostando que surgirão boas sugestões para serem utilizadas pelo Executivo. Além da apresentação de ontem à tarde, os funcionários receberão mensagens pessoais via internet sobre o programa e ainda poderão obter outras informações no site a Prefeitura de Mogi.

Salários da PM

Durante reunião com integrantes da Associação Policial de Assistência à Saúde e Social do Alto Tietê (Apas), o deputado estadual Gondim Teixeira (SD) se comprometeu a buscar junto ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) a redução das diferenças salariais existentes na estrutura funcional da PM. Uma das sugestões é acabar com a distinção de salário entre primeiro e segundo tenentes, passando seus ocupantes para o posto único de tenente PM, com vencimentos iguais aos recebidos pelo posto mais elevado. Hoje, a diferença salarial dos dois cargos é de 30,03%.

Orçamento

Mogi das Cruzes deverá sediar uma das audiências públicas para debater a Lei Orçamentária do Estado para 2018. O pedido foi apresentado pelo deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM) e aprovado pela Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia. Mogi irá receber a reunião do dia 4 de agosto, na Câmara Municipal. “Será uma excelente oportunidade para a população apontar as necessidades de sua Cidade, cobrar melhorias e investimentos para o próximo ano”, diz Estevam.

Emendas

O deputado estadual Marcos Damásio (PR) conseguiu incluir oito emendas de sua autoria na composição do Orçamento do Estado de São Paulo para o próximo ano. Entre as reivindicações incluídas por Damásio para o recebimento das verbas estão a ampliação do número de vagas nas Etecs, melhorias em estradas rurais, aquisição de balsas para travessias litorâneas, implantação de um Polo de Segurança em Mogi, expansão do programa Bom Prato, das Frentes de Trabalho.

Autismo

O psiquiatra Leonardo Maranhão, formado pela PUC de São Paulo, com muita experiência em sua área e atuação em Mogi das Cruzes, está lançando o livro “A vida com… Autismo” (Editora Segmento Farma, 113 págs.,R$ 40,00), que trata de um transtorno que afeta pelo menos 70 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a ONU. Em linguagem acessível, o livro traça um panorama do assunto que fez parte da carreira do especialista nos últimos 10 anos. O livro tem nove capítulos com depoimentos de pais e mães que acompanharam as mudanças antes e depois do tratamento de seus filhos.

Cotidiano





Frase

A inquietação da juventude atual e sua incompreensão quanto aos problemas do País talvez pudessem ser eliminadas se houvesse formação em Civismo e Moral.

Luís Antonio da Gama e Silva (1913-1979), jurista brasileiro, professor catedrático da Faculdade de Direito da USP, onde foi reitor por dois períodos