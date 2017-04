Pragas que destroem o Brasil

Artigos

Olavo Câmara

O colunista de O Diário, senhor João Anatalino, escreveu brilhante artigo em que aponta as dez pragas do Brasil. Nesta oportunidade devo parabenizá-lo, pois estas pragas estão cada vez mais destruindo a naca. São elas: partidos políticos, sindicatos, legislação trabalhista, burocracia, sistema de saúde, sistema de ensino, igrejas evangélicas alternativas, torcidas organizadas, pichadores e as empreiteiras de obras públicas.

No Egito antigo houve um momento em que dez pragas dominaram aquele povo e eram: 1) Água em sangue (Êxodo 7:14-24); 2) Rãs (Êxodo 8:2-14); 3) Piolhos (Êxodo 8:16-19); 4) Moscas (Êxodo 8:20-32); 5) Peste sobre bois e vacas (Êxodo 9:1-7); 6) Feridas sobre os egípcios (Êxodo 9:8-12); 7) Chuva de pedras (Êxodo 9:13-35); 8) Gafanhotos (Êxodo 10:1-20); 9) Escuridão total (Êxodo 10:21-23); 10) Morte de todos os primogênitos (Êxodo 11-12). As pragas introduzidas no Brasil são muito piores do que aquelas que assolaram o Egito antigo, na época em que o povo judeu era escravo dos egípcios.

Este País conta com mais de 14.000 sindicatos, é o recordista em número de sindicatos no mundo. Os partidos políticos se tornaram iguais, esquerda e direita desapareceram, existem apenas no papel. Quanto à burocracia, nada mudou e o País está engessado. O mundo de hoje é um mundo de velocidade, mas a burocracia brasileira amordaçou a evolução do povo. Quer caos pior do que a saúde?

O ensino brasileiro retrocedeu. Já não há mais como acreditar na educação, elevação social e nos ensinos da moral, ética e profissionalização.

Há igrejas e religiões sérias, mas há também igrejas evangélicas alternativas e estas são mercantilistas, o que é profundamente lamentável. As torcidas acabaram como a beleza do futebol. O futebol não é para matar, assassinar e realizar grandes movimentos de ódio. O futebol é para divertimento como se fosse uma olimpíada. Mas, além de tornar negócio puro, o futebol se tornou altamente violento.

Que desastre é olhar para as cidades e ver as pichações, nos muros, prédios e ruas. É uma visão triste. Quanto aos escândalos das empreiteiras e a lei de licitações, nem é bom comentar. É melhor deixar que estas pragas sejam destruídas por si só. Eis os desafios para mudar o Brasil. Somente haverá sucesso se aparecer um novo Moisés.

Olavo Câmara é advogado e doutor em Direito