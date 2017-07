PR Jovem é reativado em Mogi após três anos

Informação

Com propósito de buscar uma maior conscientização e participação política da juventude, a universitária Maiara dos Santos Silva, de 22 anos, é a nova presidente do Movimento Jovem do PR em Mogi das Cruzes. A posse de Maiara ocorre após três anos de inatividade da militância jovem do partido na Cidade e no momento em que o PR já se estrutura com vistas às próximas eleições para a Assembleia Legislativa e Câmara Federal, em 2018. “Queremos oferecer uma política de opinião, onde os jovens terão condições de ser ouvidos pelo nosso partido”, afirma Maiara, prometendo “dar voz aos jovens e mostrar que é possível transformar o nosso País, com boas ideias e bons projetos”, diz ela. A presidente, que está filiada ao PR há três anos, aonde chegou a participar de reuniões informais para discutir políticas públicas. Nos últimos tempos, no entanto, graças ao apoio do presidente estadual, Tadeu Candelária, do secretário Simei Baldani, do deputado estadual Marcos Damásio e vereadores da bancada do partido na Câmara de Mogi, ela afirma que descobriu “a grande família que é o partido e que o Movimento Jovem tem voz e poder”. Já o presidente Candelária está otimista com o grupo jovem do PR: “Temos ampliado o nosso quadro de prefeitos, vereadores e devemos ter maior número de deputados estadual e federal eleitos em 2018; isso por conta da união de seus filiados, do desejo de fazer uma política diferente, com os jovens, que são nosso presente e nosso futuro”, afirmou ele, enquanto o presidente municipal, deputado Damásio garantia que “o jovem precisa se interessar pela política, não apenas para discussão, como também para fazer a diferença e transformar, por meio de um caminho de renovação”. O presidente do PR Jovem em nível estadual é o vereador arujaense, Abel Franco Larini, o Andrezinho, filho do ex-prefeito de Arujá, Abel Larini Júnior, também filiado ao PR.

Troca-troca

O ex-deputado federal Valdemar Costa Neto retornou à cena política atuando em favor do presidente Temer, para a votação de seu processo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Valdemar escalou quatro deputados do PR para ingressar na CCJ: Magda Mofatto (PR-GO), Bilac Pinto (PR-MG), Laerte Bessa (PR-DF) e Milton Monti (PR-SP). Foi a primeira vez, após o envolvimento com o mensalão, que o ex-deputado se expôs publicamente numa ação política de tamanha envergadura.

Rumo ao Texas

Aos 17 anos, o mogiano Felipe Pires Dias afivela as malas para dois grandes desafios: vai para os Estados Unidos jogar tênis pela equipe da Texas University, onde também irá cursar Engenharia. Filho de Rafael e Mônica Pires de Oliveira Dias – e neto de Elias Tomé da Silva Pires –, Felipe iniciou seu aprendizado no tênis nas quadras do Clube de Campo de Mogi, com o instrutor Claudinho. Nos últimos tempos, vem aperfeiçoamento os treinamentos na Anifittennis, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Cardiopatia

O deputado Gondim Teixeira (SD) compareceu ontem pela manhã, em São Paulo, ao lançamento do Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita, realizado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O convite ao parlamentar foi feito pessoalmente pelo ministro. A cada ano nascem no Brasil perto de 30 mil crianças com malformação congênita do coração. Cerca de 70% a 80% dessas crianças (algo em torno de 24 mil/ano) precisam ser operadas, metade delas (12 mil) ainda no primeiro ano de vida.

Confusão

A vereadora Fernanda Moreno (PV) não gostou nem um pouco da movimentação promovida por seu colega de Câmara, Clodoaldo de Moraes (PV), para coletar assinaturas para liberar do pagamento de tarifa de ônibus os idosos a partir de 60 anos. Explica-se: no dia 29 passado, ela protocolou um pedido de prioridade sobre o tema junto ao presidente Carlos Evaristo (PSD). E ontem apresentou um projeto de emenda à Lei Orgânica para garantia do tal benefício. Por conta disso, Fernanda está exigindo que seja atribuída a ela a autoria da proposta. Vai sobrar confusão para o plenário…

Cotidiano



Frase

Esperteza, quando é muita, come o dono.

Tancredo Neves (1910-1985), advogado, empresário e político brasileiro, falecido logo após ter sido eleito presidente da República