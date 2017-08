PR e PSD podem se unir para o pleito de 2018

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Começam a serem alinhavados os acordos políticos para as eleições do próximo ano. Nada de concreto ainda, mas algumas estratégias já são discutidas para definir candidaturas e apoios entre os partidos de maior representatividade na Cidade. O que se pode afirmar por enquanto é que existe possibilidade de o PR caminhar junto com o PSD e com o PSDB para disputar cargos na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa (Alesp).

Isso significa que provavelmente haverá dobradinha entre o deputado estadual Marcos Damásio (PR), candidato natural à reeleição para a Assembleia, e o ex-prefeito Marco Bertaiolli (PSD), futuro postulante à vaga de deputado federal, em 2018. Mas a informação não foi confirmada pelos políticos porque, segundo eles, “ainda é muito cedo” para definir a questão.

O assunto foi tratado na reunião entre membros do PR de Mogi, na noite de segunda-feira, com a participação de Bertaiolli, vereadores do PSD e do prefeito Marcus Melo (PSDB).

Segundo comentários de participantes do encontro, durante seu discurso, o presidente estadual do PR, Tadeu Candelária, cobrou o pacto feito no ano passado, quando a legenda apoiou o então candidato a prefeito Marcus Melo a pedido de Bertaiolli. “Cumprimos nosso acordo e agora esperamos a reciprocidade por parte do PSD e PSDB”, teria dito o homem de confiança do republicano e ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, que continua dando as cartas no partido.

Bertaiolli confirmou o acordo, mas explicou que o objetivo do encontro do qual participou “não foi tratar de candidaturas, mas discutir a importância de recuperar o protagonismo de Mogi no cenário estadual e federal”. Ele afirma que um município com quase 500 mil habitantes, que no passado já teve cinco deputados (dois federais e três estaduais) precisa se unir e resgatar esse espaço, elegendo um número maior de representantes para a Cidade, que hoje conta com apenas dois deputados estaduais – o próprio Damásio e Luiz Carlos Gondim Teixeira. O ex-prefeito, porém, alega que ainda é cedo para dizer que o PSD e outras legendas vinculadas não vão lançar outros nomes para a disputa no Município.

Damásio confirma as declarações de Bertaiolli e alega que é cedo para definir a questão, mas afirma que uma aproximação entre eles é natural, lembrando “a trajetória dos dois partidos que já caminham juntos há muito tempo”, tanto que nas últimas eleições, ele mesmo abriu mão de se lançar na disputa pela Prefeitura para apoiar Melo. Na opinião de Damásio, é provável que o acordo se concretize no próximo ano, mas prefere agir com cautela, por enquanto, já que o assunto só deve ser definido no próximo ano, até porque muitas mudanças podem ocorrer até porque, neste momento, o Congresso Nacional pode aprovar a reforma política e mudar regras para as eleições de 2018.