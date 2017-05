Poupatempo tem agendamento online para novos serviços

Sem categoria

A unidade de Mogi das Cruzes do Poupatempo conta agora com atendimento marcado pela internet para novos serviços. O objetivo é facilitar a vida de quem precisa resolver a documentação e também de quem procura serviços de emprego, como cadastro de vagas, emissão da Carteira de Trabalho (CTPS) e seguro-desemprego. Desta forma, o interessado pode programar melhor o seu dia e economizar tempo (Confira em quadro nesta página como fazer o agendamento).

O agendamento de data e horário para ser atendido no Posto do Governo do Estado já funciona, com resultados positivos, para quem precisa tirar RG, CNH e Atestado de Antecedentes Criminais.

Além do benefício de maior conforto e menos perda de tempo para os usuários, o sistema de agendamento também melhora as condições de trabalho para os colaboradores do Poupatempo e garante economia de recursos públicos para o governo, pois a demanda é distribuída de maneira uniforme durante o dia. Assim, o Poupatempo evita sobrecarga em horários de pico e ociosidade nos demais períodos.

Além do agendamento, os canais de informações à população também possibilitam que os usuários obtenham informações corretas sobre todos os serviços oferecidos, prazos de entrega, valores de taxas, documentos necessários, endereços e horários de funcionamento dos postos.

O Poupatempo de Mogi funciona dentro do Hipermercado D’avó, localizado na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.000, no Centro Cívico. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 13 horas.