Pouca produtividade

Editorial

Reportagem publicada por este jornal na edição do último domingo traçou um raio-x das atividades das Comissões Especiais de Vereadores e chegou à seguinte conclusão: com raras exceções, elas servem como belas vitrines para dar visibilidade a seus integrantes perante à população, sem, entretanto, oferecer os resultados práticos que delas são esperados pela Cidade. De concreto, diz a reportagem, sobram as contas de viagens e outros gastos exigidos para a manutenção das respectivas estruturas de trabalho.

Uma avaliação mais aprofundada dos trabalhos das CEVs indica disparidades. Enquanto a que busca viabilizar a instalação de um centro esportivo e cultural do Serviço Social do Comércio (Sesc) está caminhando e auxiliando a Prefeitura de Mogi a atingir seus objetivos, existe também a que foi criada depois que um vereador teve o seu carro apreendido e dificuldades para resgatá-lo junto à empresa terceirizada que opera o pátio municipal de veículos, no Distrito de César de Souza. As supostas apurações de irregularidades no local estariam avançando e seu autor promete pedir a suspensão do contrato da empresa com a Prefeitura. Melhor seria ter ficado em silêncio sobre o assunto.

Alvo de constantes polêmicas na área legislativa, as questões da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Plano Diretor foram alvos de outra CEV que não saiu do papel após sua criação. Tanto que seu autor já promete reapresentá-la novamente, no segundo ano da atual legislatura.

Há CEVs para todos os gostos na área da Câmara Municipal: desde a que discute a reforma política, sem qualquer chance de interferir diretamente nela, até aquela que foi criada para ir a Brasília e outras localidades atrás de verbas para obras no Município. Curiosamente, nos bastidores do próprio Legislativo, ela ficou conhecida como “CEV do Turismo”. O motivo do apelido é mais que óbvio.

Mas há também as que podem vir a trazer bons resultados, se bem conduzidas pelos seus membros. Um exemplo é a que avalia de que maneira os setores tecnológicos e de inovação podem auxiliar a Cidade a ser tornar um polo digital de grande importância para o futuro.

E entre pontos positivos e negativos, o certo é que os vereadores deveriam analisar muito bem seus objetivos antes de propor a criação dessas comissões. Primeiro, para evitar interpretações duvidosas sobre o trabalho a ser executado. E também para evitar desgastes políticos que acabarão recaindo sobre eles próprios e o Legislativo, do qual fazem parte.

Depois de criadas, é preciso se definir um plano de trabalho coerente com as metas para impedir que simplesmente não se chegue a lugar algum e acabe ficando tudo por isso mesmo.

A apresentação de relatórios finais deveria ser obrigatório, e a direção da Câmara precisava cobrar isso, mas não é o que se vê. E o pior de tudo: na semana que passou, surgiu a ideia da formação de frentes parlamentares, que podem acabar se transformando em mais um instrumento de muito blá-blá-blá e resultado zero.