Postos lideram área contaminada

BALANÇO Cetesb aponta que o Alto Tietê abriga 153 locais comprometidos também por indústrias químicas e garagens de ônibus

LUCAS MELONI

Em setembro de 2010, a perfuração de um dos dutos, no trecho de Mogi das Cruzes, usados para a transferência de combustível entre refinarias da Petrobras no Estado resultou em milhares de litros despejados no bairro rural da Volta Fria, em Jundiapeba. O fato tornou-se o maior acidente ambiental do Alto Tietê, impactou – de forma direta – mais de 40 famílias, que deixaram de consumir água e frutas do local, e fez gerar dúvidas em relação à recuperação da área. Aquele ponto é, segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), um dos 153 locais com contaminação confirmada nas 10 cidades da Região nos últimos anos. A maior parte, 95 (62%), refere-se a postos de combustível ativos ou inativos. Outros grandes contaminadores são as indústrias químicas e as garagens de ônibus.

Esta é a segunda reportagem especial de uma série ambiental que O Diário publica até o próximo final de semana por causa do Dia Internacional da Terra, celebrado em 22 de abril.

Pelo que se observa no relatório da Cetesb, o combustível é a causa principal das contaminações. Em relação ao Estado, eles representam algo na casa de 75% dos pontos contaminados. Em Mogi, onde o caso do rompimento de um duto da Transpetro (subsidiária da Petrobras), em setembro de 2010 por uma motoniveladora da Prefeitura, os efeitos ainda são sentidos. Os moradores vivem uma série de privações. Água dos poços não pode mais ser consumida porque análises feitas há três anos pela Universidade Federal de Santa Catarina, a pedido da entidade Defensoria Social, atestaram uma grande quantidade de componentes químicos cancerígenos como chumbo, por exemplo. As frutas e hortaliças plantadas no local, comercializadas em feiras de Suzano, também deixaram de ser cultivadas. Além do impacto ambiental, que restringiu o uso para alimentação e sustento de mais de 100 pessoas, houve o prejuízo econômico inestimável, segundo os moradores. “Nem é possível analisar o quanto já foi perdido nesses anos e nem o quanto ainda perderemos porque a gente nem sabe se vão recuperar a área”, disse o aposentado João dos Santos, de 68 anos.

O ritmo da recuperação daquela área é muito lento. O prazo oficial dado pela Cetesb à Transpetro para a entrega da área recuperada era setembro de 2015, só que isso, claro, não aconteceu. A reportagem esteve no local na última quinta-feira e viu que alguns poucos funcionários fazem o monitoramento da mancha contaminada e retiram resquícios de combustível da água por meio de filtros. Sequer há prazo para que isso acabe. O Diário solicitou, na quarta-feira passada, uma entrevista com o gerente da agência regional, Cristiano Kenji, mas foi informado pela assessoria de imprensa que não seria possível porque a partir de quinta-feira as unidades estariam fechadas pelo feriado prolongado da Semana Santa. A Transpetro respondeu e o posicionamento pode ser conferido ainda nesta página.

Outros pontos foram visitados pela reportagem na última semana. Um deles é o aterro da Volta Fria. O local foi aberto em 1990 para receber resíduos da cidade e foi desativado no início dos anos 2000. Até hoje, aquele ponto gera passivos ambientais ao município.

No Mogilar, um posto de gasolina fechado, localizado no trecho entre as avenidas Francisco Rodrigues Filho e Carlos Ferreira Lopes, é parte dos 72 locais com contaminação que constam no relatório mais recente da Cetesb. A reportagem tentou contato com algum responsável, mas não conseguiu localizar alguém que pudesse se pronunciar a respeito.

Em Jundiapeba, outra contaminação está no terreno em que funcionou a Brasil 95Viscose, de celulose. Ao redor, surgiram várias residências, inclusive um condomínio fechado de classe média.

Outro setor que contamina – e muito – o solo é o de estacionamento de ônibus. São, pelo menos, quatro na Região. Em Mogi, a antiga garagem de uma empresa de ônibus seletivo, que faz a rota São Paulo / Mogi, que deu lugar a um condomínio de classe média alta, no Mogilar, ainda não foi totalmente recuperada.

A área da extinta Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes (Cosim), na Vila Industrial, é outro local que carrega passivos ambientais que não desapareceram com a indústria que ali existia e já carregou nas costas boa parte da economia da cidade em anos passados.

Para saber se há áreas contaminadas perto de sua casa, o endereço eletrônico disponível para consultas é o areascontaminadas.cetesb.sp.gov.br. Vá até a aba “municípios” e será aberto um arquivo em PDF com todas as cidades do Estado com registros do tipo.