Postos aplicam vacina contra febre amarela nos viajantes

Apesar de Mogi não ter registros de febre amarela e nem estar localizada em região endêmica, a vacina contra a doença está disponível a quem irá se deslocar para áreas de risco. A imunização é feita em dias e locais alternados e os viajantes devem procurar a unidade de saúde com pelo menos 10 dias de antecedência, munidos da caderneta de vacinação e informações detalhadas sobre o deslocamento.

A dose é indicada para quem for para áreas consideradas de risco para a doença, especialmente regiões silvestres, ribeirinhas e de mata. A Organização Mundial da Saúde considera que uma dose da vacina é suficiente para a proteção do indivíduo por toda a vida, mas o Ministério da Saúde optou por adotar duas doses, sendo uma aos 9 meses de idade com reforço aos 4 anos. Para pessoas de 2 a 59 anos de idade, a recomendação é de duas doses, com intervalo de 10 anos.

A vacina é contraindicada a crianças menores de 9 meses, gestantes, mulheres amamentando até o sexto mês de vida do bebê e imunodeprimidos (pessoas com câncer, HIV ou em tratamento imunossupressores).