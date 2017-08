Posto de pesagem da Mogi-Guararema irá demitir 28 funcionários

QUADRO DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

Os 28 funcionários do Posto de Pesagem da Rodovia Mogi-Guararema (SP-66) estão novamente cumprindo aviso prévio, e temem o fechamento da unidade responsável pela fiscalização dos caminhões que passam pelo acesso.

Os avisos prévios serão cumpridos até o dia 15 de setembro. A unidade de fiscalização é terceirizada pelo Governo do Estado. Quem responde pelo trabalho é o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Atualmente, a empresa Vetec Engenharia cumpre o contrato de prestação de serviços, que já foi renovado no passado. Em uma das vezes, inclusive, em caráter emergencial, para que não houvesse a suspensão da pesagem dos veículos pesados.

Por dia, cerca de 300 caminhões passam pelo acesso que passou a contar com o posto de fiscalização há 18 anos. Essa base foi uma conquista das duas cidades, Mogi e Guararema, após dura batalha com o Governo do Estado, responsável pela estrada: caminhões com carga acima da capacidade utilizam o acesso para fugir de outros radares e deixavam um rastro de destruição no piso da rodovia e principalmente nas ruas de Mogi das Cruzes, por onde circulavam. Com a pesagem, grande parte desse problema foi controlado.

Não é a primeira vez que esses trabalhadores vivem essa incerteza. Aliás, durante um ano, entre 2009 e 2010, pela falta da contratação de uma empresa, o serviço foi suspenso.

O grupo de trabalhadores é composto por supervisores e auxiliares para pesagem e fiscalização.

Procurado, o DER não retornou a O Diário até o fechamento desta edição.

Novidade

Desde o último dia 8, o Posto de Policiamento Rodoviário da Mogi-Guararema foi reativado, com a manutenção de um policial durante os plantões.