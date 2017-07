Postes da EDP apresentam condições precárias e até perigosas

QUADRO DESTAQUE

DARWIN VALENTE

São precárias – e até perigosas – as condições em que se encontram inúmeros postes mantidos pela EDP como suportes para os cabos que conduzem a energia elétrica distribuída aos consumidores de Mogi das Cruzes. Os postes apresentam os mais diferentes tipos de avarias, provocadas por motivos que vão desde acidentes automobilísticos até atos de vandalismo praticados por pessoas desconhecidas.

Como as estruturas são ocas internamente, basta o choque de um veiculo ou algum outro tipo de pancada para que o cimento se desprenda com certa facilidade das armações de aço. As ações do tempo e de vândalos se encarregam de aumentar os buracos e fragilizar ainda mais as condições de segurança das colunas.

Os postes danificados estão localizados em diferentes pontos da Cidade, especialmente em vias de trânsito mais intenso, como a Avenida Perimetral, que contorna a maior parte Centro urbano de Mogi, e Avenida Ricieri José Marcatto, no Distrito de César de Souza, onde se localiza a sede da EDP mogiana. Os problemas ocorrem até mesmo junto à área central da Cidade, como no poste localizado no Largo do Rosário, alvo de inúmeros comentários em redes sociais, por estar abalado e situado num ponto de grande movimento de pedestres, além de próximo de muitas casas comerciais.

Problemas

Uma rápida passada da reportagem pela Cidade foi suficiente para se encontrar postes avariados em diferentes locais. Um deles foi a Avenida João XXIII, próximo à Elgin, em César de Souza. Outro, igualmente com problemas, foi achado na Avenida Ricieri Marcatto, perto do Rimar Supermercados, no mesmo Distrito. Outro poste, bastante comprometido, está na Avenida Joaquim Pereira de Carvalho com Valentina Borenstein, perto da Volta Fria; na mesma Avenida Joaquim, próximo ao Kosmos Clube, (sentido Mogi), o problema se repete, com menor intensidade. Há um poste quebrado na Avenida Lourenço de Souza Franco, em Jundiapeba, próximo ao antigo posto da Polícia Rodoviária (sentido Suzano-Mogi).

Informada sobre tais problemas, que não são os únicos na Cidade, a EDP prometeu que encaminhará equipes técnicas aos locais mencionados e “tomará as medidas cabíveis”.

Acidentes

A EDP garante que costuma realizar a manutenção preventiva da rede elétrica, “percorrendo o sistema a fim de reduzir impactos no fornecimento de energia e para garantir a segurança da população”. Quando identifica postes com danos, a empresa diz que realiza a respectiva substituição.

A distribuidora informa que somente em Mogi das Cruzes, no período entre janeiro e junho, foram registradas 23 ocorrências com postes que foram danificados em razão de acidentes com veículos. A maioria deles acontece durante os finais de semana e o tempo médio de reparo, assim como o período em que os clientes são afetados com a interrupção no fornecimento de energia elétrica, conforme a EDP, “varia de acordo com o tipo de equipamento danificado”.

Em alguns casos, explica a empresa, para o trabalho no local é necessário aguardar as ações da perícia policial e do Corpo de Bombeiros. A equipe técnica da EDP promove uma avaliação técnica criteriosa e analisa a urgência da substituição da eventual substituição de equipamentos. “Em caso de necessidade, o serviço é realizado imediatamente, ou inserido no cronograma de manutenção da concessionária”, garante a EDP, ressaltando que, em caso de acidentes que envolvam os postes da distribuidora ou falta de energia, é importante o contato imediato pelos canais de atendimento: EDP On Line (www.edp.com.br), aplicativo EDP Online (compatível com as plataformas Android, IOS e Windows), agências de atendimento presencial (total sigilo e inspeção efetuada com máxima urgência), SMS para o número 33777 (com texto ENERGIA + número da instalação), além da Central de Atendimento por telefone (0800-721-0123).