Portal da Transparência da Câmara começa a funcionar nesta quinta-feira

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Câmara de Mogi das Cruzes estreia nesta quinta-feira (6) o Portal da Transparência, uma nova ferramenta que disponibilizará todas as informações sobre o Legislativo e permitirá que as pessoas tenham acesso a dados sobre contratos, salários, orçamento, além de poder acompanhar os trabalhos para saber qual a postura do vereador sobre os mais diversos projetos votados na Casa de Leis.

Para acessar a página é necessário entrar no site da Câmara e clicar no link da Transparência. A empresa vencedora da concorrência, a Conam – Consultoria em Administração Municipal – receberá aproximadamente R$ 6 mil mensais. O contrato é anual.

O presidente do Legislativo, Carlos Evaristo da Silva (PSD), explica que a implantação do serviço será gradual. “O novo portal será alimentado aos poucos. Estamos cuidando do portal como se estivesse fazendo um bolo, colocando cada um dos ingredientes. Até o início de agosto todos os dados já estarão no ar, inclusive os valores dos salários dos vereadores, contratos feitos pela Câmara, o quanto recebeu da Prefeitura, como será usado o recurso e no que já gastou, entre muitas outras coisas”, enfatiza.

Muitas dessas informações já são disponibilizadas no site da Câmara, mas segundo o presidente, não estava funcionando dentro do padrão de profissionalismo exigido pelo Tribunal de Contas. “Até as votações em plenário vão entrar no portal. Isso será feito através da degravação que vai gerar uma ata para ser publicada no portal, permitindo que a pessoa saiba até como o vereador votou o projeto, o requerimento e moção”.

O presidente também negou que a sua decisão tenha sido movida pelas críticas que recebeu de internautas nas redes sociais pela demora na implantação do serviço. “Nenhuma decisão da Câmara é movida por pressão. Já estávamos trabalhando nesse projeto há algum tempo, mas existe um trâmite legal e técnico para que tudo seja bem feito. As coisas não podem ser feitas em toque de caixa”, rebate.

O assunto foi tratado ontem, após segunda votação e aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que prevê uma receita para o Município de mais de R$ 1,5 bilhão para 2018. Na ocasião, o presidente confirmou a votação do Projeto Especial de Refinanciamento de Débitos, o Refis, na próxima semana, para que a Prefeitura possa renegociar e parcelar as dívidas com contribuintes inadimplentes.

As regras que vão disciplinar os acordos serão baseadas na lei em vigor. “Vamos dar vida própria ao Refis para que possa caminhar sozinho, aquilo que precisar de amparo de lei será orientado pela lei anterior, que está em vigor”, disse. Ele explica que o novo Projeto de Parcelamento de Débitos (PPD) só será votado no prazo de 90 dias para evitar problemas com a legislação. A votação do novo Código de Obras também ficará para o segundo semestre.