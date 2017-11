‘Porque Uma Folha Caiu’ inicia temporada

Caderno A, Caderno A - Capa

Questionando as ações humanas, a peça ‘Porque Uma Folha Caiu, que integra as celebrações dos 30 anos do Núcleo de Artes Cênicas do Sesi-SP, é cartaz na unidade mogiana nos dias 9, 16, 23 e 30 de novembro. Os ingressos estão disponíveis para reserva gratuita no www.sesisp.org.br/meu-sesi.

O espetáculo reflete sobre como um simples acontecimento, como uma folha que cai ao chão, pode interferir no rumo de nossas vidas. A peça faz parte do trabalho coletivo do Núcleo de Artes Cênicas (NAC) do Sesi Mogi das Cruzes, sob direção de Fátima Campidelli, e está dentro da programação do Cena Livre, temporada de espetáculos dos NACs que traz, este ano, o tema Portas Abertas.

“Hoje, cada vez mais, acredito no poder do teatro amador. Chega a ser mágico o desenvolvimento de uma pessoa depois de um ano de trabalho. É possível ver as mudanças: a capacidade da escuta e da fala, o olhar para a vida de frente e assumir possibilidades – mesmo que tudo mude e que sua opção de vida não seja o teatro”, ressalta a orientadora de Artes Cênicas do Sesi -SP.

Assim como nas temporadas passadas, o Cena Livre traz à tona a liberdade de experimentação, em uma composição interdisciplinar que só o teatro amador pode oferecer.

Artes Cênicas

Com 30 anos de existência, o Núcleo de Artes Cênicas é um dos mais expressivos programas de formação em cultura do Sesi-SP. Atende mais de 6 mil alunos por ano, atuando na promoção da qualidade de vida em cursos para adultos, na orientação de jovens estudantes de teatro e na expansão da criatividade infantil por meio da vivência teatral. São ao todo 21 unidades, espalhadas em 18 cidades em todo Estado.

Cena Livre 2017

Todos os anos, em novembro, ao fim do Módulo Múltiplas Linguagens do NAC, os alunos apresentam os espetáculos inéditos, idealizados e produzidos com direção e mediação de seus orientadores. Gratuitas e abertas ao público, as apresentações das peças fazem parte do processo formativo do curso livre anual, não profissionalizante. O Encontro Cena Livre, que surgiu em 2012, inclui o intercâmbio entre as unidades do NAC para a troca de experiências e o intercâmbio das ideias que cada grupo trabalhou durante o curso.









SERVIÇO

‘Porque Uma Folha Caiu’

Teatro do Sesi Mogi das Cruzes

Rua Valmet, 171, Braz Cubas

9,16,23 e 30 de novembro (às quintas)

19 horas

Tragicomédia

Informações: 4723-6900

Entrada gratuita (Reservas pelo Meu Sesi)