Sugestões para o futuro prefeito

Aos 92 anos, o médico Nobolo Mori fala sobre o futuro de Mogi das Cruzes com o mesmo brilho nos olhos com que relembra a sua contribuição à saúde da Cidade, com décadas de dedicação a atendimentos na Santa Casa de Misericórdia e à construção do Hospital Ipiranga, uma das referências em centros particulares do gênero no Alto Tietê. Ex-vice-prefeito de Waldemar Costa Filho na década d e 70, Mori afirma que o próximo gestor deve olhar com amor à população, ampliar o serviço médico nas periferias e aumentar a rede de coleta e tratamento de esgoto para evitar doenças e contaminações.

Como parte da série de reportagens “A Cidade que Eu Quero”, o médico avalia que o vice-prefeito tem papel importante na governabilidade de um município. Ele foi o braço direito de Filho e o auxiliou na condução de Mogi entre 78 e 82.

Os dois se conheceram dos tempos de trabalho na Mineração Geral do Brasil, que antecedeu a Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes (Cosim), e de lá surgiu a ideia da dobradinha. “A política não é algo pessoal, é algo para a comunidade, para o coletivo. Quem governar precisa ter amor e respeito pelas pessoas. É preciso ser honesto, inteligente, sociável e preocupado. A pessoa é eleita para colaborar com a Cidade. No caso de Mogi, os equipamentos de saúde estão centralizados e precisam ser levados às periferias também”, comentou.

Nobolo, que fez carreira como cirurgião e clínico geral, não se envolve mais em política. O interesse pelo assunto, entretanto, ficou claro durante entrevista concedida na tarde da última sexta-feira, na sede do jornal, na região central. “Não estou ligado mais à política, mas acompanho as movimentações. As propostas não estão sendo claras. Os candidatos não detalham as propostas para as áreas mais importantes. Como será a saúde? E o saneamento básico? As duas áreas estão ligadas. Cuidar do saneamento básico é pensar na saúde pública”, disse.

Na opinião de Mori, o vice-prefeito tem um papel importante no governo. “É alguém que tem de ser sensível aos pedidos do povo e tem que auxiliar o prefeito. Deve ser confiável e atuante. Um vice-prefeito pode atuar, pode trabalhar bastante. Quando fiz este papel, andei pela Cidade para ouvir os pedidos e repassá-los ao Waldemar. Era desta forma que a Cidade melhorava”, contou.

Mori nasceu em Birigui, no interior do Estado, mas veio para Mogi com 14 anos. Completou os estudos no Instituto de Educação Dr. Washington Luís e depois formou-se médico no Rio de Janeiro. Em 1962, depois de alguns anos clinicando na Santa Casa, conseguiu um empréstimo, no Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo no valor de Cr$ 1 milhão, o que equivaleria hoje a R$ 363,00, para começar a planejar a abertura do Hospital Ipiranga. Naquela época, o empreendimento era pequeno, mas, com o passar dos anos, tornou-se um centro médico de relevância. Em 2012, o grupo Amil assumiu o controle total do Ipiranga. Apesar de ter passado o bastão da operação do negócio que fundou, Nobolo vai todos os dias ao local e atende pacientes das 9 da manhã às 16 horas, com uma pausa para o almoço. Há pacientes de longa data, de mais de 30 anos que ainda o consultam. (Lucas Meloni)

UM CENTRO SEM ÔNIBUS E MAIS LAZER

Diante da pergunta, “Mogi é bonita?”, o médico formado em 1973 pela Faculdade de Medicina de Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e ex-vice-prefeito desencantado com a política, Roberto Luiz dos Reis Zanetta responde: Não. E explica o motivo: faltam à Cidade, atrativos como largas avenidas e calçadas, áreas verdes e de lazer. Na visão dele, o calcanhar de Aquiles do Município é a falta de mobilidade urbana.

“Mogi não tem fluidez do trânsito, ainda recebe, nas estreitas ruas centrais, todas as linhas de ônibus. Isso complica a vida do motorista, a movimentação na Cidade, produz insatisfação nas pessoas”, diz Zanetta, defendendo a expansão da proibição do tráfego nas ruas mais antigas, do Centro, para melhorar o escoamento do tráfego.

Ele cita soluções implementadas em cidades igualmente antigas, em outros países, para a composição da Cidade, no futuro. E aponta como uma alternativa, a restrição da movimentação dos veículos em favor do pedestre, e a ampliação dos calçadões, que retirem o tráfego de carros desse perímetro. “Isso permite que as pessoas visitem o Centro”, diz. A ideia é promover uma cidade para o cidadão, a convivência das pessoas.

As novas áreas e bairros deveriam “nascer” com “ruas e avenidas largas”, que valorizam o aspecto visual, o cenário urbano, na opinião do médico, que afirma não acompanhar mais de perto a vida política da Cidade.

Duas vezes vereador e vice-prefeito na primeira administração de Junji Abe (2000-2004), ele conheceu, na época, os meandros do governo municipal. “Quem faz política, quem faz a Cidade, é o Executivo, o Legislativo pouca força possui. O prefeito é quem realmente manda, tem como distribuir recursos e investir nos projetos”.

E a população falha na participação. “Mogi ainda é um cidade provinciana. O mogiano não é militante, não tem essa característica encontrada nos petistas, por isso, a gente praticamente não vê grandes mobilizações”. Além disso, acrescenta, “as pessoas estão vivendo cada vez mais dentro dos grandes condomínios. E isso faz Mogi ser uma cidade dormitório”.

E como estimular uma maior participação popular nas decisões de grande interesse? O ex-vice prefeito aponta como um dos caminhos a melhoria da qualidade do ensino. “Não o que vemos hoje: professor fingindo que ensina, e aluno fingindo que aprende”. Por meio da educação, ele vê uma possibilidade de melhorar a vida na Cidade: “Quando o cidadão tem boa educação, ele consegue um emprego melhor, possui renda, e começa a entender que voto não é para ser trocado pelo dinheiro para pagar a conta de luz”, alfineta.

Outro ponto a melhorar é a oferta de lazer e entretenimento. “Temos um parque (o Municipal, Chiquinho Veríssimo), onde é proibido entrar e há muita restrição. Mogi possui lugares muito bonitos, a Serra do Itapeti é um deles”.

Um setor que caminha bem, opina, é o da saúde. “Mais 15 vezes o Bertaiolli fosse prefeito, mais 15 vezes eu votaria nele porque os investimentos na Saúde foram grandiosos. Um hospital municipal em Braz Cubas era promessa de muitos prefeitos, e uma necessidade. E também temos o (Hospital) Luzia de Pinho Melo, que presta ótimo serviço”. (Eliane José)

POLÍTICAS PARA GERAR EMPREGO E IMPOSTOS

Uma Mogi das Cruzes liderada de forma criativa e empreendedora, com estímulo ao desenvolvimento, geração de empregos e negócios, além de maior arrecadação de impostos, sempre de forma sustentável, é o que espera o empresário e economista mogiano Henrique Borenstein, 80 anos. “A Cidade que eu quero necessita de uma gestão municipal que tenha um bom entrosamento com os demais níveis de governo para obter as verbas que assegurem obras que sozinho o Município não consegue realizar. É essencial, ainda, que melhore a segurança pública, unindo forças para que as polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal sejam cada vez mais efetivas”, destaca.

Desta forma o empresário acredita que, mesmo diante das inúmeras carências ainda existentes, se o próximo chefe do Executivo focar sua administração em medidas que possibilitem o avanço em todos os setores, como educação e saúde, por exemplo, a Cidade estará em “boas mãos”. “Da administração pública, Mogi depende de serviços que sejam eficientes, e de gestores que se antecipem aos desafios e saibam resolver os problemas do dia a dia”, alerta.

Para isso, Borenstein revela que espera da próxima gestão o compromisso de dar continuidade às obras e projetos já iniciados, além de garantir atenção às crianças, jovens, idosos e mais carentes, para no futuro poder sustentar que “palavra dada é mesmo palavra cumprida”. “Do nosso lado, como empreendedores, faremos a nossa parte”, promete.

Os diferenciais, peculiaridades e potenciais de Mogi também são enaltecidos pelo empresário que sempre investiu no mercado imobiliário de sua terra natal e, nos últimos anos, patrocina o time de basquete que a representa em vários campeonatos. “Quem não quer viver numa Cidade que tem um pouquinho de tudo o que a sociedade moderna busca para garantir qualidade de vida às pessoas? Mogi das Cruzes é assim. Tem agricultura, indústrias, comércio forte, uma área de serviços desenvolvida e valores ambientais, culturais e esportivos de fazer inveja a outras tantas cidades do mesmo porte no Brasil”, considera.

Ainda na visão de Borenstein, apesar da proximidade com a Capital, o Município conserva personalidade própria. “E isso nos enche de orgulho. Nossas tradições atravessam décadas e gerações e contagiam a todos, nas festas do Divino e da colônia japonesa, por exemplo. Nossa Cidade é rica em pessoas de talento e de histórias de transformação e superação. E tudo isso é muito importante, porque é o que a mantém viva e a faz diferente das outras”, avalia, lembrando a trajetória do pai, o imigrante russo Hélio Borenstein. “Sou suspeito para responder a O Diário o que quero para Mogi, porque diariamente me pergunto o que posso fazer pela Cidade onde nasci e que acolheu meu pai, 100 anos atrás; Mogi que nos possibilitou criar raízes e formar nossa família. Também por isso, em todas as iniciativas empresariais em que atuamos sempre buscamos ajudar no desenvolvimento da Cidade”, conclui. (Carla Olivo)

ELEVAR ÍNDICES DE QUALIDADE DE VIDA





Apaixonado por Mogi das Cruzes, o coordenador da Policlínica Médica da Universidade de Mogi das Cruzes, o médico Melquíades Machado Portela defende mais investimentos em educação, saúde, geração de emprego e projetos de sustentabilidade para o desenvolvimento planejado do Município. Ele foi vice-prefeito de Waldemar Costa Filho, entre 1996 e 2000.

Mesmo entendendo os problemas econômico, e até limitações que o futuro gestor vai enfrentar para administrar Mogi das Cruzes em tempos de crise econômica, ele acredita que seja possível levar à cabo as metas desejadas, tendo como base as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), que preconiza que todos os países busquem alcançar um elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – fatores ligados à saúde e a educação que garantem a qualidade de vida das pessoas.

Portela, que também esteve à frente da Secretaria Municipal de Saúde e já atuou como diretor da Faculdade de Medicina da UMC, elege a Educação como um dos pilares “indispensáveis” para garantir o direito à cidadania e para melhorar as oportunidades profissionais no mercado de trabalho. “Por conseguinte, o fator educação priorizado é o que desejamos fortemente que se dê continuidade com a nova Administração. Sem educação não se pode exercer a cidadania”, reforça.

A segunda questão prioritária na avaliação do médico é a Saúde. O coordenador alega que o Município vem registrando uma evolução significativa nos aspectos de atendimentos primários e secundário envolvendo a assistência preventiva e curativa. Ressalta ainda que no setor terciário de atendimento, a construção do Hospital Municipal Waldemar Costa Filho de Braz Cubas, promoveu um salto de qualidade na política de saúde pública em nosso Município.

“Todavia, haja visto o crescimento de nossa população, constatamos a premente necessidade de ampliação do Hospital Luiza de Pinho Melo, bem como conclamamos a construção de unidade Médico Hospitalar Materno Infantil”, enumera.

A construção de uma maternidade, além de contribuir para segurança da família, também vai ajudar na diminuição da mortalidade infantil. “Não podemos esquecer que o saneamento básico é parte integrante do processo que visa diminuir os índices de mortalidade infantil”, observa .

Para ele, a Santa Casa de Misericórdia deve receber mais subsídios públicos e incentivos para se manter como uma referência no atendimento hospitalar.

Para complementar os indicadores, o médico espera que a geração de emprego seja uma preocupação constante do futuro administrador, por entender que a criação de novos postos de trabalho proporciona o aumento da renda per capita da população, contribuindo consequentemente com a evolução do IDH.

“Evidentemente, para que se estabeleça um grau de satisfação ainda maior, na melhoria da qualidade de vida do nosso munícipe, a ecologia, com uma política de meio ambiente arrojada e sustentável, há de se levar a sério traçando-se diretrizes que sejam exequíveis, para bem da fauna, da flora e da própria população de nossa Cidade”, conclui. (Silvia Chimello)

ATENÇÃO A QUEM MORA NO CENTRO

Clarice Jorge, de 79 anos, fala com orgulho da Mogi de 1960, com espaço para os pedestres na região Central, rodeada de paisagem verde e tranquilidade no trânsito de veículos. Para o futuro da Cidade, ela anseia que a próxima administração preocupe-se em resgatar este ambiente, principalmente no Centro, que, segundo ela, hoje é feio e ainda caótico, quando combinado à dificuldade de se locomover.

Moradora da Barão de Jaceguai, Clarice destaca a falta de preocupação com os habitantes desta área. Ela conta que hoje o local é pensado com uma região apenas comercial. “Eu espero, após o término desta obra (complexo viário), que diminua esta situação desesperadamente caótica que aqui se instalou”, enfatiza.

O Largo Bom Jesus, chamado carinhosamente por Clarice de ‘jardim’, é um dos locais que ela defende que seja cuidado e analisado por um profissional de paisagismo, porque os “jardins precisam ter flores, árvores, natureza. É um ambiente para se praticar o lazer, mas não está sendo pensando assim”, argumenta.

Além disso, Jorge enxerga nos casarões abandonados a alternativa que a Cidade tem para resolver o problema das pessoas em situação de rua. A situação poderia ser resolvida, explica, com reformas para transformar as antigas construções em ambientes que proporcionam, além de abrigos, espaços para o artesanato. Desta forma, por meio da arte, esta população “abandonada pelo poder público” passa por um processo de ressocialização e ainda dará o pontapé inicial para se reerguer financeiramente.

Clarice defende que o crescimento da Cidade nos últimos anos deveria ter proporcionado a ampliação de áreas de lazer para os mogianos. Foram construídos alguns parques que, na avaliação dela, não conseguiram suprir as atividades que o Parque Francisco Affonso Melo, o “Chiquinho Veríssimo”, proporcionava aos mogianos. “Deve-se pensar que o Largo do Carmo está abandonado. A nossa cidade poderia investir nas pessoas que trabalham com a arte. Isso influencia até no turismo”, pontua.

Para o problema no trânsito, Clarice destaca que a próxima administração precisa repensar a reurbanização realizada no Centro. “Eu vejo uma Mogi que tem carro onde não poderia ter. Na rua do Mercadão, por exemplo, é um desses locais. Lá precisa promover a tranquilidade para quem vai utilizar o comércio local”

Aos 79 anos, outra preocupação dela é com o município são as opções para os idosos. Para ela, é de extrema importância que a pessoa da terceira idade tenha atividades que os faça manter vivas. “Muitos idosos são sozinhos, então ele precisa de centos onde ele possa conversar, jogar dama, a pintar, ter contato com outras pessoas”.

Por fim, para a Mogi do futuro ter a “imagem bonita” da Mogi do passado, Clarice destaca que o investimento no paisagismo trará a sensação agradável de se caminhar pela Cidade, como antigamente. “Eu amo a minha cidade, nasci aqui e pretendo aqui também morrer. Se a gente ama, quer ver uma coisa bonita, quer sentir orgulho e paixão” (Natan Lira)

UMA MATERNIDADE E UM TIME DE FUTEBOL

Para o empresário Ronaldo Alabarce, de 39 anos, Mogi das Cruzes deve se focar em algumas ações específicas para continuar oferecendo qualidade de vida para a população. Ter alguém “honesto, empreendedor e de boa vontade” à frente da Prefeitura já é o primeiro passo.

Uma maternidade, melhorias no trânsito e um time de futebol que possa representar a Cidade em grandes competições estão na Mogi das Cruzes que ele gostaria de encontrar nos próximos anos. “A gente sabe que a Cidade tem um custo alto, mas com o orçamento atual dá para fazer muita coisa”, pondera.

Na área que ele domina, Alabarce diz que a Cidade precisa viabilizar a chegada de novas empresas. “A gente sabe que a economia nacional não passa por um bom momento. Hoje, as pessoas estão com medo de investir, de se arriscar em um novo ou no primeiro negócio”, observa.

Para Alabarce, a situação pode ser amenizada com uma Administração Municipal que trabalhe em consonância com as necessidades do setor empresarial, importante para a geração de emprego e renda. “Se houver essa preocupação em ouvir, o próprio empresário vai entender que a Prefeitura vai contribuir para que ele venha, se instale e prospere em Mogi”, acrescenta.

O investimento no esporte e no lazer pode fazer a diferença na vida de jovens da periferia e ainda transformar a Cidade em um exemplo positivo de políticas públicas. A proposta poderia ser resumida em um bom centro de treinamento.“Nós temos o Nogueirão modernizado, reformado, e precisamos utilizar mais vezes aquele espaço”, acrescenta.

Um dos maiores desafios da Cidade é dar vazão, em ruas antigas e estreitas, aos mais de 200 mil veículos registrados. Para o empresário, “o trânsito também precisa ser revisado”. Também a segurança pública deve ser prioridade, segundo avalia Alabarce. “Os setores que mais necessitam de atenção do futuro prefeito são segurança, saúde, educação, saneamento básico e esporte e lazer”, opina.

Atualmente, Mogi das Cruzes tem apenas duas maternidades, para uma população de mais de 400 mil habitantes. Há um serviço público, oferecido pela Santa Casa de Misericórdia, e um particular, do Hospital Mogi Mater. Para Alabarce, isso não é suficiente. “A gente sabe que Mogi está crescendo e há muita demanda ainda nesse setor”, afirma, destacando que Mogi das Cruzes é a cidade mais populosa do Alto Tietê e, por isso, não pode ter um setor hospitalar deficitário. “A saúde está indo bem, mas falta uma maternidade”, completa.

Por fim, Alabarce afirma que nenhum desses planos poderá ser concretizado da maneira correta se à frente da Cidade não estiver alguém comprometido com o cidadão, desde o mais pobre até os mais endinheirados. “A gente quer que tenha empreendedorismo, dignidade, comprometimento e honestidade. O Brasil precisa disso dos próximos administradores públicos. Eu tenho certeza de que se o prefeito tiver esses conceitos pessoais dentro dele, a gente já começa bem para, a partir daí, estudar os melhores projetos para a Cidade”, finaliza o empresário. (Danilo Sans)