Por que os impostos são tão altos?

Artigos

José Carlos de Souza

O Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do mundo. Estamos acima da média tributária mundial.

Uma das principais causas para o aumento da carga tributária brasileira está no aumento dos gastos públicos. Após a estabilização do Real, o Brasil reduziu a emissão de moeda e, para financiar os gastos, aumentou a carga tributária. Pagamos imposto sobre quase tudo. Pagamos a tributação sobre a renda, que é o imposto de renda mais o INSS. Pagamos a tributação sobre os patrimônios, principalmente o IPTU e o IPVA, e pagamos também a tributação sobre o consumo. Os impostos estão embutidos no preço dos produtos e dos serviços.

Se colocarmos em números, em média, são 18% de tributos sobre a renda, 3% sobre o patrimônio e 23% sobre o consumo. Chegando a um total de 44% do rendimentos apenas para tributação. O grande problema não está no pagamento e sim na falta do retorno dos impostos pagos pela população. Basta verificar nas contas que pagamos sobre serviços prestados, água, luz, telefone, etc, o percentual dos impostos é um absurdo.









Se compararmos com os países europeus, lá a tributação é mais justa, uma vez que ocorre principalmente sobre a renda, para depois recair sobre as contribuições sociais e, por último sobre o consumo. Infelizmente, temos uma carga tributária de País europeu, acima de 30% da renda, mas uma estrutura fiscal que privilegia mais os ricos do que as classes média e baixa. A tributação sobre o consumo pesa mais sobre a população de menor renda, e isso faz com que quem ganhe menos acabe pagando mais tributos, pois não se tem como diferenciar tributação sobre os alimentos pagos pelo pobre ou pelo rico os valores são os mesmos, para todos. O sistema tributário brasileiro é injusto.

Devemos construir a consciência que os impostos têm a finalidade de fomentar o desenvolvimento social e de financiar os serviços básicos públicos, e quando aplicados de forma correta – em educação, saúde, saneamento básico, segurança, e tantos outros serviços necessários à população proporcionam um desenvolvimento econômico-social que nos leva ao grupo dos países desenvolvidos, onde a economia e qualidade de vida são equivalentes. Cabe a nós cobrarmos que as aplicações sejam feitas de forma coerente e que beneficiem a todo.

José Carlos de Souza, o Charutinho, é advogado e ex-vereador