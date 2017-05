Por mais leitos

Editorial

Novamente, a direção da Santa Casa de Misericórdia decidiu restringir o recebimento de gestantes por falta de leitos. Faltam vagas públicas no único serviço de maternidade responsável pelo atendimento da demanda de Mogi das Cruzes e cidades da Região.

Por mês, 450 bebês nascem no hospital mogiano, que opera a maternidade com uma margem de segurança garantida por um manejo severo das 38 vagas existentes nos quartos e das demais instalações hospitalares, como a Unidade de Terapia Neonatal. É por isso que parturientes costumam ficar pouco tempo no local após darem à luz. A rapidez da alta médica chega a assustar.

São vários os riscos enfrentados durante a regulação das vagas num setor caro para o hospital e muito, muito caro para Mogi e a Região porque é ali que nascem as nossas futuras gerações. Aliás, o cidadão já nasce sabendo da precariedade da saúde pública.

Já faz tempo, que os administradores e médicos da Santa Casa labutam com a mesma questão: não há como prever quando um número maior de gestantes entrará em trabalho de parto ou enfrentará algum risco durante a gravidez, fatores que exigem um imediato socorro médico para salvar a vida da mãe e do bebê.

Nos últimos meses, a Santa Casa observa um crescente aumento do atendimento a uma parcela da população que antes contava com plano de saúde porque estava no mercado de trabalho.

O desemprego em massa fez aumentar a procura pela saúde pública. Além disso, soma-se um natural crescimento dos índices populacionais na Região.

Ainda falta de dizer que planos de saúde passaram a ofertar maternidades mais distantes de Mogi – hoje, apenas um serviço particular é mantido no Hospital Mogi D’Or, o que pode ter influência na procura pela Santa Casa, franqueada a pacientes particulares e de alguns convênios médicos.

Por tudo isso, é preciso voltar a pressionar o poder público pela expansão da maternidade da Santa Casa, que presta um atendimento regional, ou a construção de outra maternidade. Nesse caso, é preciso estabelecer quem irá pagar pela manutenção de um serviço que hoje recebe aporte financeiro da Prefeitura de Mogi, mas atende outras cidades [na mesma sintonia do que ocorre com outras áreas da saúde, que atendem moradores de outros municípios].

A última grave crise no setor de maternidade e de atendimento neonatal ocorreu em 2010. No passado, a superlotação foi apontada como a causa de mortes e de registros de infecção hospitalar. É uma conta irreparável que as autoridades públicas podem contrair diante de qualquer vacilo na operação da única maternidade pública da Cidade.