Por falta de documentação, Galpão Arthur Netto é fechado

QUADRO DESTAQUE

LARISSA RODRIGUES

Foi a partir de denúncias de moradores vizinhos que o Galpão Arthur Netto recebeu, há 20 dias, uma equipe de fiscalização da Lei do Silêncio. Na ocasião, o estabelecimento – que não chegou a ser autuado pelo barulho – não apresentou à equipe da Prefeitura os documentos solicitados. Desta forma, teve prazo de 15 dias para providenciar a

documentação, fato que não ocorreu. Por isso, as atividades do centro cultural tiveram de ser paralisadas e, desde terça-feira, o local está fechado. A apresentação gratuita do espetáculo “Quando o Coração Transborda”, do grupo Esquadrão da Vida, de Brasília-DF, que seria hoje, foi cancelada.

Em nota publicada ontem nas redes sociais do Galpão, a instituição afirmou: “Estamos fazendo tudo que está a nosso alcance para regularizar o mais rápido possível a situação. E aceitamos e agradecemos toda colaboração de todos os parceiros e de todas as instituições que reconhecem a relevância sociocultural do Galpão. Da mesma maneira agradecemos toda manifestação pública que for feita em favor desse espaço que completou 11 anos de atividades ininterruptas agora em 2017”.

À noite, após reunião com o coletivo gestor do Galpão, um dos integrantes, Manoel Mesquita Júnior, disse que o grupo vai apresentar na próxima semana a documentação solicitada pela Prefeitura na tentativa de reabrir o espaço o quanto antes.

Já a Administração Municipal diz reconhecer a relevância das atividades culturais desenvolvidas pelo Galpão para a Cidade, tendo em vista que o espaço se dedica a diversos segmentos e abriga não só apresentações, como cursos e oficinas, trabalhando também a formação cultural e social das pessoas.

A Prefeitura disse ainda que no retorno da fiscalização – na terça-feira -, novamente não foram apresentados os documentos, bem como não houve indicação do responsável pelo local. Também foi detectado, por meio de material de divulgação disponível, que o espaço estava em funcionamento normal. “Conforme determina a legislação, foi elaborada notificação de paralisação das atividades, até que a documentação exigida por lei seja apresentada para o funcionamento regular deste tipo de atividade, garantindo plenas condições de segurança, tanto para os frequentadores quanto para os moradores do entorno”, finalizou a Administração Municipal.