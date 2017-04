Por dentro da Previdência Municipal

Chico Ornellas

Guardadas as peculiaridades, é como se fosse um sacrário, daquelas instituições que todos reverenciam e ninguém se atreve a desrespeitar. Pelo menos até agora. O Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes (IPREM), criado por lei complementar de julho de 2005 (à época do prefeito Junji Abe), provê hoje a aposentadoria ou pensão de pouco mais de 1.400 pessoas. São ex-funcionários da Prefeitura, Câmara Municipal, Semae e do próprio IPREM; ou de seus dependentes (na maioria viúvos/as ou filhos/as menores) A eles fez transferências bancárias, em fevereiro, em torno de R$ 7 milhões, ou o equivalente a R$ 5 mil para cada um.

Mas, como nem todos são iguais, há diferenças de proventos. Tudo por conta das variáveis da trajetória profissional, que leva em conta o nível do funcionário, tempo de serviço e regime de dedicação, entre outros. Isto gera diferenças, tendo em conta os valores de fevereiro, de até 100 vezes: há uma pensionista que recebeu quase R$ 27 mil e outra, pouco mais de R$ 250.

As regras do IPREM preveem aposentadoria compulsória aos 70 anos, tanto para homem como para mulher. Voluntariamente, o homem pode se aposentar aos 65 anos e a mulher aos 60, desde que atendam a dois requisitos: 10 anos de serviço público e cinco anos no cargo. Situação que só muda quando se trata dos funcionários dedicados ao magistério (55 anos de idade e 30 de exercício para homem, 50 de idade e 25 de exercício para mulher). À parte destas exigências ficam os funcionários admitidos antes da criação do Instituto de Previdência, para os quais regras específicas definem períodos de exercício e o cumprimento de pedágios. Fora delas – e do próprio IPREM – funcionários que atuam sob as normas da CLT.

Indicado como modelo de gestão previdenciária, desde 2013 o IPREM figura entre os 10 melhores institutos do País, numa evolução constante: em 2013 ficou em 7º. lugar dentre as instituições de porte médio e, no ano passado, 4º. lugar dentre os de grande porte.

A trajetória é reveladora: em setembro de 2005, data de seu primeiro balancete, ele administrava recursos de R$ 237 mil; em fevereiro deste ano, de quase R$ 400 milhões, distribuídos em investimentos que se espraiam pela Caixa Econômica Federal (R$ 270 milhões), Banco Santander (R$ 30 milhões) e por outros estabelecimentos da rede bancária (R$ 87 milhões).

Estes recursos proveem, basicamente, de repasses dos órgãos públicos (Prefeitura, Câmara e Semae) e contribuição dos funcionários ativos, inativos e de pensionistas. Em fevereiro, a contribuição patronal foi de R$ 2,3 milhões, dos funcionários ativos de R$ 1,7 milhão, dos aposentados de R$ 155 mil e dos pensionistas de R$ 27 mil.

A equação só faz crescer o bolo investido e garante o futuro dos atuais funcionários públicos: embora tenha despendido R$ 7 milhões para atender aos compromissos, a carteira de investimentos subiu R$ 10 milhões no mesmo mês: foi de R$ 378 milhões em janeiro para R$ 388 milhões em fevereiro. Em grande parte por sua política de investimentos, que lhe rendeu R$ 9,5 milhões em fevereiro (R$ 7 milhões em janeiro).

Pelo quadro a seguir tem-se uma visão parcial dos valores pagos pelo IPREM, o que permite a conclusão de que cerca de 10% de seus beneficiários (141) recebem proventos ou pensões superiores a R$ 10 mil; apenas dois, valores superiores a R$ 20 mil. A grande maioria recebe entre R$ 1.8 mil e R$ 9.8 mil.

CLASSIFICAÇÃO



VALORES QUANTIDADE Pensionista R$ 26.927,68 1 Aposentado R$ 25.455.56 1 Aposentado

+ de R$ 18 mil 1 Aposentados + de R$ 17 mil 2 Aposentados/ Pensionistas + de R$ 16 mil 9 Aposentados + de R$ 15 mil 5 Aposentados/ Pensionistas + de R$ 14 mil 9 Aposentados/ Pensionistas + de R$ 13 mil 23 Aposentados/Pensionistas + de R$ 12 mil 41 Aposentados/Pensionistas + de R$ 11 mil 16 Aposentados/Pensionistas + de R$ 10 mil 32 Pensionistas – de R$ 500 5

Para gerir isso, a autarquia tem, hoje, oito funcionários, com salários totais em torno de R$ 60 mil (maior de R$ 18 mil, menor de R$ 3,4 mil).

CARTA A UM AMIGO

A história da biquinha

Meu caro leitor

Curioso que um dos ícones da convivência comunitária da Cidade tenha sido construído sob a gestão de um interventor. Sim, com as credenciais de prefeito (1930-1932), que lhe foram passadas pelo ditador Getúlio Vargas, o oficial da Polícia Militar, Eduardo Lejeune, mandou fazer a célebre biquinha da Rua São João. Foi no segundo semestre de 1931.

Lejeune não tinha nenhum vínculo com Mogi e jamais fez questão de criá-los. Pelo contrário: um de seus primeiros atos, como interventor, foi anular atos que, dando nomes de dignitários às ruas locais, homenageavam Washington Luiz, Deodato Wertheimer, Carlos Alberto Lopes e Joaquim de Melo Freire. Em relatório de gestão do segundo semestre de 1931, no qual se identifica como “ilustre Senhor Coronel Interventor”, dá conta da caça às bruxas que promoveu contra Carlos Alberto Lopes, que o havia antecedido no cargo.

Permaneceria na função até a eclosão da Revolução Constitucionalista, de julho 1932. Eduardo Lejeune morreu em março de 1958.

Mas, falávamos da biquinha da Rua São João: em 1931, a Prefeitura obteve, de João Camilo de Mello, a doação de uma área de 200 m2 na atual Rua 1º de Setembro. Segundo o relatório do então prefeito, a água da biquinha “é, comprovadamente, das melhores e os mogianos lhes dão virtudes excepcionais e até mesmo supersticiosas, como a de prender à Cidade quantos dela bebem”.

O projeto, simples, idealizou um pequeno desvio do córrego, de forma a abastecer, continuamente, um tanque de cinco metros de diâmetro. Durou perto de 40 anos a biquinha da Rua São João. Ela sobreviveu mesmo depois que o empresário Chico Urbano construiu, no entorno, uma vila de residências, típicas da classe média.

Era na biquinha que as mulheres da vizinhança levavam a roupa para lavar e o assunto para conversar. No final da década de 1960, início dos anos ‘70, a Prefeitura canalizou o que faltava do córrego e pôs fim às enchentes que atingiam a atual Praça Francisco Nogueira (antigo Largo da Feira). Com isso, acabou a biquinha.

Abraços do

Chico

QUEM É



O melhor de Mogi

A escadaria que vai do Largo da Feira (ou Francisco Ribeiro Nogueira, ou 1º de Setembro) até o Alto da Boa Vista. Recanto preservado da Cidade.

O pior de Mogi

Como pode, uma Cidade que tem time de basquete de primeira linha, relegar o Centro Esportivo do Socorro à situação atual?

Ser mogiano é…

Ser mogiano é… ter em casa pelo menos um quadro com a assinatura de Barros, o Mulato.