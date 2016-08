Ponte em perigo

Comentários (0) Cartas Like

Há muito tempo que leio neste jornal os alertas sobre a situação em que se encontra a ponte do Rio Abaixo, na área da Volta Fria, caminho para Jundiapeba. Já ocorreram acidentes, interdições, reformas do tipo quebra-galho, e o problema não se resolve em definitivo. A passagem de madeira sofre com os improvisos e o perigo permanece para quem passa por ali a pé, de automóvel, ou até a cavalo, de charrete ou carroça, algo comum naquela área rural da Cidade. Seria interessante que o Estado retomasse o trabalho que começou há décadas e que foi interrompido, acho que pela falência da empreiteira contratada para uma reforma à altura da necessidade daquela passagem. As bases de cimento de uma nova ponte ainda podem ser vistas em meio ao matagal existente junto a uma das extremidades da passagem. Mas nunca mais o serviço foi adiante. Foi mesmo dinheiro público jogado fora. Quando essa ponte voltará à programação do Governo do Estado ninguém sabe. Nem nossos políticos, que deveriam estar interessados em resolver o problema. Mas, infelizmente, não estão.

João Moreira Serapião – Braz Cubas, Mogi das Cruzes