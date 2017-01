Ponte do Rio Abaixo tem falta de sinalização e estrutura comprometida

QUADRO DESTAQUE

DANILO SANS

Com madeiras soltas, quebradas e pregos aparentes, a Ponte do Rio Abaixo, na Volta Fria, é um problema para quem mora no Bairro ou precisa passar pelo acesso, que liga a Via Perimetral ao Distrito de Jundiapeba. Nesta segunda-feira (30), a reportagem de O Diário esteve no local e constatou que até mesmo a placa que proibia, desde 2012, a passagem de caminhões pela estrutura – e destacava que ela estava comprometida – não existe mais. Além disso, as barreiras de concreto instaladas pela Prefeitura para restringir o tráfego de veículos pesados estão quebradas.

Cerca de 600 pessoas vivem na Volta Fria. Quem tem carro se vê obrigado a passar pela precária ponte que há duas décadas espera por obras. Já quem depende do transporte público acaba sendo ainda mais prejudicado, já que o ônibus que fazia o itinerário até Jundiapeba chega apenas até a ponte interditada e volta à Perimetral.

A autônoma Rosinete Galdino da Silva, de 49 anos, tem que andar por 30 minutos para ir de casa até a Estação Jundiapeba. O caminho antes era feito de ônibus. “Agora não compensa mais. Eu demoraria mais dentro do ônibus do que andando. Quando chove ou faz bastante calor, a gente sofre muito”, reclama.

A dona de casa Luzia Motta, de 59 anos, passa de carro pela ponte todos os dias e diz que a interdição da estrutura causa diversos transtornos. “Eu estou construindo, mas nenhuma loja de Jundiapeba entrega material de construção aqui”, conta. Ela diz que os veículos precisam reduzir muito a velocidade na passagem pelo acesso, o que facilita a ação de bandidos no local. “Meu irmão teve o carro roubado aqui, há uns seis meses”, relata.

Em nota, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que a Prefeitura possui um projeto de implantação de nova estrutura na ponte da Estrada da Volta Fria, com custo estimado em R$ 1 milhão. No entanto, prossegue, a execução do projeto depende da obtenção de recursos financeiros.

A Pasta ressalta ainda que busca fontes financiadoras públicas ou parcerias público-privadas para viabilizar a obra. Apesar da situação encontrada no local, a Secretaria diz que realiza manutenção da ponte, com reparo das tábuas e acompanhamento da estrutura, além de garantir que não há risco para o tráfego “de veículos leves”.

Já com relação ao transporte público, a Prefeitura diz que o atendimento à região da Estrada da Volta Fria é feita pela linha E 805 (Terminal Estudantes-Rio Abaixo).

A substituição da ponte, esperada há mais de duas décadas, chegou a ser anunciada em 2010, quando o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) apresentou um projeto que incluía ainda a pavimentação de 11,5 quilômetros da Estrada da Volta Fria. Sem verba destinada à execução, até agora nada foi feito.









O tráfego de veículos pesados pela ponte foi proibido em outubro de 2012, após análise realizada por técnicos da Secretaria Municipal de Obras e de Serviços Urbanos apontar o desgaste estrutural provocado pelo aumento da circulação de caminhões na travessia.

A última grande manutenção no acesso aconteceu em 2009. Na época, a ponte recebeu novos dormentes e defensas metálicas.