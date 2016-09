Políticos e reformas

Comentários (0) Cartas Like

Mais uma vez, a reforma da Previdência volta a ser notícia para prejudicar os trabalhadores do nosso País, os quais não têm imunidade nenhuma, pois fomos roubados pelos políticos. Perdemos nossos empregos pela incompetência dos governos e mesmo assim, toda vez que o governo pretende fazer economia, o povão é quem paga a conta.

O governo fala em cortar gastos, mas ninguém quer perder os benefícios dados aos políticos, como cartão sem limite de gasto, auxílio moradia de R$ 4 mil, carros com motoristas, passagens de avião de graça, salário em torno de R$ 100 mil. Mesmo assim, ainda destruíram a Petrobrás com roubos astronômicos e corrupção em quase todos os ministérios. Mas pasmem, senhores, essa mordomia toda não afeta o caixa do governo, mas a aposentadoria dos pobres coitados da Previdência, cujo teto não chega a R$ 4 mil, onera o governo. As aposentadorias dos politiqueiros que se aposentam com oito anos de mandato são um tapa na cara dos trabalhadores que, se aprovada essa nova lei, vão ter de aposentar aos 65 anos. Está na hora de nos mobilizarmos, pararmos esse País para mostrar para esse governo e seus aliados que estamos cansados de sermos roubados por esses políticos safados, que tiram dinheiro da saúde, educação e ainda quebraram o Brasil com 12 milhões de desempregados.

Antonio Leme Filho – Mogi das Cruzes, SP