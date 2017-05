Políticos buscam ajuda do Estado a fim de aumentar leitos para gestantes em Mogi

QUADRO DESTAQUE

DANILO SANS

A maternidade da Santa Casa de Mogi das Cruzes permanece pelo segundo dia com restrição de atendimento causado pela lotação dos 38 leitos disponíveis. O prefeito Marcus Melo (PSDB) e o secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis, se reuniram nesta quinta-feira (18) com o secretário estadual de Saúde, David Uip, para a ampliação desta maternidade ou a implantação de um novo serviço na Cidade.

“No mês passado estivemos em Brasília, com o ministro Ricardo Barros, para tratar do mesmo assunto: a necessidade urgente de ampliação dos leitos de maternidade em Mogi, visando desafogar a Santa Casa, que atende gestantes de todo o Alto Tietê. Hoje levamos o mesmo pedido ao secretário David Uip porque a situação atual é preocupante e exige medidas urgentes”, explicou o prefeito.

A Santa Casa tem registrado aumento significativo da demanda nos últimos anos, principalmente porque a maioria das cidades da Região não conta com unidades especializadas neste atendimento. Desde o final de semana passado, no entanto, a situação tem se agravado. Nos últimos sete dias, foram realizadas 131 internações, das quais 25 pacientes são de municípios vizinhos, como Biritiba Mirim, Suzano e Salesópolis.

Nesta quinta-feira, a Santa Casa de Mogi estava com ocupação total dos leitos de alojamento conjunto, leitos de pré-parto e de obstetrícia patológicos e outros setores do hospital foram estruturados para atender às gestantes. Nesta manhã, a Maternidade tinha 71 pacientes, praticamente o dobro dos 38 leitos credenciados na especialidade de obstetrícia.

Em nota, a direção da Santa Casa de Mogi disse que recebeu ontem a visita de um representante da Diretoria Regional de Saúde para verificar “in loco” a situação do hospital. “Quanto às medidas tomadas para contornar o problema, elas permanecem as mesmas”, completa.

A Maternidade da Santa Casa de Suzano também chegou a trabalhar no limite, na última quarta-feira, porém, segundo a direção da entidade, a situação já foi normalizada. Ainda de acordo com Suzano, o hospital não chegou a fechar as portas. Alguns leitos para alto risco ficaram reservados, “até porque a unidade é referência para alguns municípios, como Guararema e Biritiba Mirim”, disse em nota.

A direção da unidade diz que, com a lotação na maternidade de Mogi, a demanda excedente pode ter migrado para Suzano. “De qualquer maneira, a situação foi pontual e já está normalizada”, finaliza o texto.

Em Mogi, a Santa Casa adotou uma série de medidas para lidar com a superlotação da maternidade.









O hospital garante que as pacientes que chegam estão sendo “adequadamente acolhidas, atendidas em suas necessidades imediatas e compensadas clinicamente”. Após o primeiro atendimento, no entanto, os casos de risco e que precisam de internação são encaminhados à Central de Regulação de Oferta e Serviços de Saúde (Cross), que as redireciona para outras unidades de saúde do Estado.