“Político que faz favor, nega direitos”, diz MP

Informação

O Ministério Público do Estado de São Paulo está encaminhando às câmaras municipais uma cartilha denominada “Político que faz favor, nega direitos – em defesa do político ético e da sociedade”, tentando coibir alguns vícios eternizados entre os vereadores, todos ligados ao clientelismo político. Num ofício que acompanha a cartilha, o promotor de Justiça substituto, Felipe Duarte Paes Bertolli, resume o conteúdo didático do documento. Ele diz que o clientelismo é uma prática política de “troca de favores”, na qual os eleitores são encarados como “clientes”. No caso do vereador clientelista, sua atuação fica voltada ao atendimento de demandas individuais ou de determinados grupos – algo como verdadeiros despachantes de luxo –, que retribuem com o voto nas próximas eleições. O promotor alerta que apesar de “arraigada” na política brasileira, o clientelismo não é normal e nem legal. “O vereador não pode atender demandas individuais em afronta às necessidades de todos”, diz o promotor, lembrando que arrumar vagas para internação em hospitais, em creches, conseguir transporte público para pacientes, estudantes, arrumar emprego ou cestas básicas “não são funções do vereador”. O alerta é para que a atuação do vereador prestigie o interesse coletivo e não o individual. “Quando um vereador interfere na Administração Pública para que a vaga seja destinada a uma sua eleitora, estará desrespeitando o critério objetivo, caracterizando ato de “improbidade administrativa”. O MP deixa claro: “O vereador não pode batalhar para beneficiar indivíduos ou grupos em desrespeito aos direitos dos demais. Ele tem de resolver os problemas da comunidade como um todo”. E promete: “O MP atuará com muito rigor na repressão do clientelismo, responsabilizando por improbidade administrativa aqueles vereadores que cultivarem essa perniciosa prática que nega direitos aos mais necessitados e prejudica políticos sérios e dispostos a desenvolver um bom trabalho”, finaliza Bertolli.

Muda (?) Brasil

A imprensa continua atenta à formação do novo partido Muda Brasil, que tem à frente o ex-vereador suzanense e bacharel em Direito, José Renato da Silva, antigo aliado do ex-deputado Valdemar Costa Neto (PR). Segundo as informações mais recentes, Silva deverá ingressar junto à Justiça Eleitoral com 480 mil assinaturas, já coletadas e revisadas, solicitando a criação da legenda. Nas entrevistas que tem concedido, o articulador tem negado sistematicamente – como se isso fosse possível – a influência de Costa na nova agremiação.

Ecléticos

Que ninguém duvide do ecletismo dos vereadores mogianos. Afinal, numa mesma sequência, eles acabam de aprovar títulos de Honra ao Mérito para a Distribuidora de Bebidas Gouveia e para a Igreja Assembleia de Deus – Ministério Madureira. A primeira homenagem por iniciativa de Mauro Araújo (PMDB) e Protássio Nogueira (PSD); a outra, de autoria de Claudio Miyake (PSDB), Carlos Evaristo (PSD) e Péricles Bauab (PR).

Haja imposto!

Às 8 horas da próxima segunda-feira, o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo irá atingir a marca de R$ 700 bilhões. O número representa o total de impostos, taxas e contribuições pago por nós, brasileiros, desde o início do ano. Mas nem tudo está perdido. Se ainda pode haver algum consolo, no ano passado, tal quantia foi arrecadada nove dias mais tarde. O crescimento da arrecadação de um ano para outro decorre da retomada da atividade em alguns setores da economia, ainda que em baixo patamar, segundo Alencar Burti, presidente da entidade.

TV Câmara

O presidente da Associação dos Moradores do Jardim São Pedro e Região, Adalberto de Andrade, envia mensagem à Câmara de Mogi reclamando que durante as transmissões das sessões, os trabalhos legislativos são identificados apenas pelos respectivos números, sendo impossível identificar suas finalidades. Ele sugere que seja adotado o mesmo sistema das transmissões da Câmara Federal, que mostra, por escrito, na tela da tevê “do que trata cada trabalho”, ou que o secretário leia o título da matéria apresentada ao plenário.

Cotidiano



Frase

Eles jamais me pediram uma contrapartida e jamais eu dei margem a que eles pensassem que era possível uma contrapartida vinculada a recurso de campanha.

Antonio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, sobre as negociações com o Grupo Odebrecht