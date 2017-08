Artigos

Diego Cápua

Será que mais pessoas já se cansaram dessa mania do politicamente correto? Não sei quanto a outros, porém ultimamente vejo muitas pessoas e comentários que estão, definitivamente, me fazendo crer que estar no mundo é chato demais. Aqui não falamos de questões raciais ou de gênero, mais sim de comportamentos e hábitos. Alguém já parou para pensar como seria uma vida assim, politicamente correta? Churrasco com os amigos, esquece! A produção de carne é grande geradora de gases de efeito estufa. Pegar aquele domingão, com a família, por todos no carro e ir dar um passeio, também está fora de cogitação, pois o automóvel prejudica as pessoas, as cidades e o ar que respiramos.

Jantar em família e com os amigos? Só se for com produtos orgânicos. Pegar um dia e comprar uma roupa nova? Só se não der para reutilizar nenhuma peça do guarda-roupas para criar um novo visual. Já pensaram que no ponto de vista do politicamente correto tudo que vivemos é um erro?

Está certo que a sociedade sofre com os exageros da sociedade, de forma que estamos exaurindo os recursos do mundo, mas espera aí, o que estão exigindo de nós não é razoável. Hoje nosso mundo está precisando que haja mais uma racionalidade, de forma que o comportamento humano altere desse momento de exageros e passe para um momento de moderação. Talvez essa onda do politicamente correto esteja indo no mesmo sentido de tudo que eles mais abominam, além de claro ser extremamente chato. Se não concordam que o exagero é o problema, basta lembramos do extremismo religioso tanto cristão quanto o islâmico. O problema não é a fé, mas sim o exagero dela.

Portanto, antes de partirmos para o lado politicamente correto e acharmos que o mundo está completamente errado, seria interessante lembrar da moderação. Não é possível e nem devido que a sociedade esqueça quem ela é nem mesmo que a sede por evoluir que é a responsável por muitos benefícios que temos hoje e uma característica do ser humano. Só não vamos ter moderação contra os corruptos, pois, nesse caso, toda punição contra eles é pouco.

Diego Capua é advogado