Politicagem

Cartas

Como pode o Brasil cobrar os mais altos impostos do mundo e termos um péssimos hospitais, escolas sem condições de dar um ensino de qualidade, com falta de materiais, professores mal pagos, violência crescendo assustadoramente e nenhum político ter a coragem de mudar nossas leis?

Só pensam em roubar juntos com as grandes empresas que afundaram a Petrobrás. E tem a JBS, que teve empréstimos multimilionários pois comprava políticos para conseguir essas benefícios. Os bancos e algumas empresas são os que mais lucraram com a desgraça do povão, dando propinas para conseguir enriquecer ainda mais, pois muitos sequer pagam a Previdência.

No entanto, o povo que ganha um mísero salário mínimo é obrigado a pagar.

Por que as igrejas e times de futebol não pagam impostos como o povão? Como as igrejas constroem templos majestosos e são isentos de impostos?

Temos que acabar com essa farra, temos que colocar todos os políticos ladrões na cadeia para que sirvam de exemplo aos futuros políticos.

A Lava Jato tem que continuar, seus procuradores estão no caminho certo, pois em mais de 200 anos de República é a primeira vez que temos políticos e empresários milionários atrás das grades, provando que a lei tem de ser para todos e não só para o coitado que rouba um pedaço de pão para comer.

Antonio Leme Filho

