Política social terá de melhorar para atender demanda

Responsáveis pelas principais entidades de assistência à criança, adulto e idoso abandonado confirmam avanços na construção e manutenção de equipamentos como abrigos, mas confirmam que há uma demanda reprimida no atendimento a esses três grupos. Eles sugerem a instalação de novos serviços, como uma república para o jovem que passou toda a vida em uma casa de acolhimento e

um hospital de retaguarda para tratar pacientes com doenças típicas da terceira e quarta idade, como o Alzheimer e Parkinson, além de mais repasses financeiros.

Desigualdade, raíz do abandono da criança ao idoso

Nos 20 anos de atuação na assistência social, a advogada Marli Ribeiro acompanhou a história de um grupo formado por cerca de 500 crianças e adolescentes, afastados dos pais biológicos. Nenhum deles, após os 10 anos, conseguiu deixar o acolhimento institucional. A maioria não consegue uma família substituta e metade desse total tem a vida futura marcada pelo desemprego, evasão escolar e a drogadição.

“A criança abrigada em uma casa de acolhimento é marginalizada dentro da escola, ainda que alguns professores sejam sensíveis a ela. Mas, a maioria sente o preconceito, o bullying, e muitos deixam escola. Sem a formação, não consegue emprego, e nem estabilidade para viver fora do abrigo depois dos 18 anos”.

À frente da Abrac (Associação Associação Beneficente de Renovação e Assistência), Marli viu Mogi avançar surpreendentemente na construção da rede atenção à criança e ao adolescente, a partir da criação do Conselho Tutelar. “Avançamos no atendimento até os 18 anos, mas, depois disso, o adolescente não está preparado e não tem condições de manter uma casa. No passado, algumas unidades do Minha Casa, Minha Vida foram reservadas para eles. Mas, não funcionou porque falta a estrutura para que a maioria siga sozinha”.

Entidades que atendem adolescentes lutam pela construção de uma república para receber quem tem mais de 18 anos.

A Cidade que Marli quer no futuro desenvolve políticas contra a desigualdade social. “Essa é a raiz da exclusão de criança, de idosos, de moradores de rua”, afirma.

Marli observa que a população mogiana é muito solidária. Qualquer campanha e necessidade que ela enfrentou nessas duas décadas, ela foi prontamente atendida aos pedidos por recursos e materiais, como fraldas. “Mas, o olhar ainda é de preconceito com quem é excluído, não é um igual”, acrescenta.

Do poder público, ela cobra o desenvolvimento de políticas educacionais. “A mãe de uma criança abandonada também foi abandonado no passado. É um círculo. Quando conhecemos a história da criança ou do adolescente, vemos que ela se repete.”.

A maioria dos mogianos tutelados pelo Estado, à falta da família biológica, pertence à faixa abaixo da linha da pobreza.

A curto prazo, Marli sugere um atendimento específico na escola para essas crianças. “Elas não conseguem frequentar o ano certo da grade escolar porque chegaram com dois, três anos atrasados. Então, precisam de um reforço. Elas vão para escola, são obrigadas, mas não gostam, não tem interesse. A maioria não conclui o ensino, ou tem um baixo aprendizado”.

Outras falhas a serem corrigidas estão no tratamento da saúde mental e da dependência química. (Eliane José)

As pessoas não nasceram nas ruas. Estão nas ruas

As ruas precisam de atenção. Quem está nelas também. É com este fato que a Mogi das Cruzes e seus dirigentes precisam lidar, afirma a professora e coordenadora do curso de graduação em Serviço Social da Universidade Braz Cubas (UBC), Lidiane Franco.

Como parte desta série de entrevistas para “A Cidade que Eu Quero”, Lidiane aponta alguns assuntos que necessitam de atenção do vencedor da eleição municipal de outubro, seja quem for. Ela destaca como desafio o morador de rua, uma população estimada em centenas de pessoas. “A gente precisa lembrar que Mogi tem casas subvencionadas, com recursos municipais, estaduais e federais, além da de longa permanência. O que é necessário estabelecer é um modelo de república, já aplicado na Capital, por exemplo. A pessoa em situação de rua fica por lá durante seis ou nove meses e recebe uma qualificação. A Abomoras (mantida pela Igreja Católica) conta com um projeto, com apoio de um banco privado, para instituir um projeto de panificação. A pessoa fica e recebe uma qualificação básica para que ele possa reconstruir a sua vida”, afirmou.

A capacitação profissional é a tecla na qual a professora bate. Ela é necessária para dar dignidade, chances e incentivo a quem está nas ruas. “As pessoas não nasceram nas ruas. Elas estão nas ruas. Elas podem sair das ruas. Cada pessoa representa um ser social que precisa de emprego, assistência social, justiça e direitos respeitados”, destacou.

O Diário mostrou em reportagens recentes a sensação da população sobre o aumento das pessoas em situação de rua. Elas estão pelas praças, coretos, avenidas. Várias coisas podem explicar o aumento dessas pessoas em vulnerabilidade social, a principal delas é o fantasma do desemprego neste tempo de crise econômica. “Algumas pessoas ficam abaladas pela perda do emprego. Algumas eram mulheres, chefes de família. Essas pessoas perdem tudo e acabam nas ruas. É necessário fazer um levantamento amplo, por parte do poder público, para saber o real motivo delas irem para as ruas, desta forma, fica mais fácil elaborar políticas públicas de inclusão social. O trabalho do assistente social é fundamental na Cidade porque ele pesquisa, busca famílias das pessoas de rua. A Cidade tem de aumentar a rede de assistência social formada por psicólogos, assistentes. Buscar formas de ajudá-las a conseguir um emprego. Alguns deles não conseguem porque não têm sequer um documento”, concluiu. (Lucas Meloni)

Rota de acessibilidade

Uma cidade com melhores condições de acessibilidade, novos convênios e parcerias na área da Saúde e maior apoio dos órgãos governamentais para ampliar os serviços direcionados às pessoas com deficiência, principalmente àquelas ainda não atendidas no Município – como crianças de zero a 3 anos de idade. Na opinião do presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi das Cruzes (Apae), o administrador de empresas João Montes, esta é a expectativa para os próximos anos.

A falta de acessibilidade precisa ser driblada diariamente, há anos, pelos alunos e seus acompanhantes, na chegada e saída da entidade, na Rua Carmem Moura Santos, no Centro. Ali, os cadeirantes enfrentam os paralelepípedos da via, a ausência de rebaixamento das calçadas e ainda postes bem no meio do passeio público.

“Este é um problema sério e antigo. Há um projeto aprovado pela Prefeitura, que prevê a implantação da Rota da Acessibilidade, desde o Terminal Central de ônibus, passando pelas ruas mais problemáticas e incluindo o entorno da Apae. Mas embora esteja previsto para este ano, ainda depende de recursos. Se concretizado, será a realização de um sonho”, destaca Montes.

Ele também defende a necessidade de ampliação dos convênios na área da Saúde. “Enfrentamos problemas para manter o atendimento médico aos pacientes da Apae. Ainda temos um cardiologista, um neuropediatra e um otorrinolaringologista contratados, mas há alguns meses, dispensamos a clínica geral por falta de recursos. Fizemos campanha e conseguimos apenas um ortopedista como voluntário, que já nos ajuda muito, mas não é suficiente para toda a demanda”, explica o presidente da Apae.

Outra carência na Cidade é o atendimento aos deficientes com idades entre zero e 3 anos. “Além de condições para manter este trabalho que temos hoje, esperamos que o Poder Público nos dê oportunidade para ampliar o atendimento, levando-o a estas crianças menores de 3 anos que não são assistidas em Mogi. Elas precisam ser acolhidas porque é nesta fase que mais se desenvolvem os aspectos intelectual, emocional e de formação de modo geral. Temos projeto elaborado neste sentido, mas aguardamos verba para dar início às atividades, que envolverão técnicos, professores pedagogos, fisioterapeutas e outros profissionais”, lembra Montes, contando que, aos 47 anos, a Apae de Mogi atende 593 alunos com idades entre 3 anos e 29 anos e 11 meses, na sede da Rua Carmem Moura Santos, 134, no Centro, e outros 110 – acima dos 30 anos – no Programa Socioeducacional para Adultos, desenvolvido no Núcleo Rural, na Vila Moraes. (Carla Olivo)

Sem barreira no espaço público e privado

Uma cidade mais atenta à pessoa com deficiência física. É essa a Mogi das Cruzes que gostaria de ver no futuro a presidenta voluntária da unidade mogiana da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), Onelia Maria Miranda.

Ela diz que a Cidade possui 100% da frota do transporte público adaptada. Entretanto, ressalta que a maior dificuldade relacionada à mobilidade urbana são as calçadas estreitas, as guias sem o devido rebaixamento e a inexistência de faixa para pedestre, situações “que tanto prejudicam e impedem o ir e vir dos indivíduos com deficiência física, sendo esta permanente ou transitória”.

Quando se fala em acessibilidade, complementa, não se deve restringir apenas à construção de rampas de acesso ou ônibus adaptados.

Ela cita Uberlândia, em Minas Gerais, como modelo a ser seguido por Mogi das Cruzes. “Desde a criação do Núcleo de Acessibilidade, todas as obras passaram a ser vistoriadas, e nenhuma sai do papel sem um projeto de acessibilidade, garantindo o direito de ir e vir a todos os moradores”, complementa.

Onelia ressalta que “uma pessoa com deficiência não é, necessariamente, uma pessoas incapaz”. A lei 10.098, de 2000, estabelece que todos os espaços públicos, seja uma rua, um parque, equipamentos urbanos ou edificações, não podem impedir a utilização, nem afetar a segurança e autonomia do indivíduo com deficiência física.

A presidenta da AACD também cita a necessidade de criação de mais iniciativas como o “Mogi para Mogianos”, programa da Prefeitura temporariamente suspenso, mas que, conforme ela destaca, registra a existência de vários atrativos turísticos adaptados, como museus, centros de cultura ou passeios na zona rural. “Várias propriedades nessa área já possuem estrutura voltada para receber indivíduos com deficiência física”, observa.

Onelia diz que Mogi das Cruzes tem trabalho para garantir, dentro do possível, a acessibilidade à população. Ela cita, por exemplo, a Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA), criado na estrutura da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência (Copede), que tem como objetivo fazer cumprir as legislações referentes à acessibilidade, além de promover a diminuição de barreiras arquitetônicas e de comunicação.

Além do Poder Público, a população também precisa se conscientizar sobre o espaço que a pessoa com deficiência tem na Cidade. Em uma cidade ideal, programas como o “Sou Consciente”, que fala sobre o mau uso de vagas destinadas a deficientes e idosos, talvez não precise mais existir. (Danilo Sans)

Atenção à terceira idade

Silvana Amaro de Souza já dedica 15 dos 50 anos de idade a coordenar a Associação Manuel Maria, em César de Souza. O local oferece os cuidados básicos aos idosos em situação de semi-dependentes. Nesta função, a Cidade que Silvana quer precisa criar e aprimorar políticas públicas para a população da terceira idade. Ela destaca esta necessidade olhando para os estudos que apontam crescimento no percentual da população idosa.

A associação é uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Os moradores do local contam com alimentação, atendimento psicológico, de assistência social e de integração interpessoal. “A nossa estrutura não consegue abrigar pacientes com enfermidades mais graves e quadro de distúrbios psiquiátricos”, conta. Este é um dos pontos que Silvana destaca que a Mogi do futuro precisa investir: em uma clínica de atendimento aos idosos com Alzheimer, demência e traumas causados pelo abandono familiar.

O trabalho diário com esta população despertou em Souza a falta de investimento na saúde pública especializada em geriatria. “Assim como existe o Pró-Criança, que cuida dos mais novos, o município carece que de um centro médico especializado na saúde das pessoas com mais idade. Até porque muitas doenças são restritas a esta população e necessita tanto do atendimento quanto dos exames qualificados”, pontua.

A ILPI Manuel Maria tem capacidade para 35 pacientes e já trabalha com todas as vagas preenchidas. Para manter a estrutura, ela conta com subvenções municipal, estadual e federal. Entretanto, o valor recebido não chega a cobrir 40% do orçamento mensal da casa. “A Prefeitura poderia aumentar a verba para mantermos o atendimento adequado. Nós temos uma fundadora que nos auxilia no que falta, mas as demais associações de Mogi não têm”, diz.

Ver que nem toda a população idosa abandonada na Cidade tem a mesma assistência que os abrigados na Manuel Maria, cria na coordenadora da casa o desejo de que os investimentos da Cidade priorizem a criação de novas ILPIs. “Mogi, de certa forma, já pensa no idoso. Temos o Centro Dia do Idoso, que oferece assistência a esta parcela da população durante o dia. E ainda o Centro de Referência ao Idoso. Mas o aumento da terceira idade obriga que estes equipamentos sejam ampliados”, conta Silvana, destacando que, num futuro próximo, se este déficit não for resolvido será instalado um caos no município.

“Criar políticas públicas para os idosos ajuda a cidade melhorar também em outras áreas. Se for oferecido atendimento psiquiátrico, muitos não vão viver em situação de rua. Se tivermos um centro de saúde especializado, os hospitais gerais terão menos pacientes para atender. Assim deve ser pensada a Mogi do futuro.” (Natan Lira)

Um hospital de retaguarda

Na área social, para aprimorar o atendimento aos idosos do Município, a presidente do conselho administrativo do Instituto Pró+Vida São Sebastião, Celina do Carmo Campo Bassi, sugere o aumento do valor da subvenção repassada para as instituições de acolhimento de longa permanência. Além disso, ela defende investimentos em saúde e na construção de um hospital de retaguarda.

O Pró-+Vida atende atualmente mais de 53 idosos em Mogi, divididos em duas unidades. Uma delas é voltada para semidependentes, que abriga 29 pessoas, e a outra para dependentes, com 24 asilados. As duas funcionam no espaço de acolhimento, localizado no Jardim Ivete.

A instituição recebe verbas da União, do Estado e do Município. Mas, a entidade enfrenta dificuldades para manter o custeio por conta da defasagem nas verbas subvencionadas – cifras que ela prefere não divulgar.

“Acho que é imprescindível, antes de tudo, que o futuro prefeito melhore os valores repassados, para que possamos trabalhar com mais tranquilidade. Hoje a verba não acompanha a inflação e estamos com um déficit orçamentário de mais de 60%”, calcula.

De acordo com Celina, a situação se complicou ainda mais com a crise econômica, que provocou uma redução nas contribuições da população. Além dos custos com alimento, remédios e recursos humanos, a entidade está sendo obrigada a arcar com a compra de cerca de 4.200 fraldas geriátricas mensais, produtos que antes eram doados. Ela conta que houve uma queda até mesmo nas doações para o bazar que a entidade mantém na Rua Senador Dantas, Centro, onde são vendidos móveis e artigos usados.

Na opinião dela, o próximo gestor também deveria investir em um novo hospital de retaguarda para o Município. “A população está envelhecendo, começam a aparecer doenças crônicas como Parkinson e Alzheimer. Não há onde abrigar essas pessoas. Não existem casas de acolhimento suficiente para toda a demanda reprimida, que tende a aumentar cada vez mais, com o envelhecimento da população ”, observa.

A instalação de novas unidades na mesa linha do Centro Dia Idoso e Casa Dignidade são outros projetos que Celina acredita que deveriam ser implementados em Mogi. “Tivemos um ganho de qualidade no atendimento com esses novos serviços, mas seria importante ampliar o número de unidade para atender mais pessoas”, reforça.

O Centro Dia é ainda melhor, segundo ela, porque permite que os membros da família mantenha a convivência com o idoso a um custo mais baixo, sem ter que contratar cuidadores. O equipamento funciona como uma espécie de creche, quando os familiares estão trabalhando. (Silvia Chimello)