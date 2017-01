Policial suspeito de assassinatos em Mogi pode ser condenado a 200 anos

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Apontado por enquanto como autor de 10 homicídios dolosos (com intenção) triplamente qualificados e seis tentativas de assassinatos o policial militar Fernando Cardoso Prado de Oliveira, do 32º BPM/M, pode ser condenado a 200 anos de reclusão. Ao ter que cumprir 2/5 da pena deve ficar encarcerado 30 anos. A informação ontem foi do promotor de Justiça Leandro Lippi Guimarães, do Fórum de Mogi das Cruzes. Quando ao colega de Cardoso, o pm Messias de Barros, do 17º BPM/M, a sentença também será mais branda.

Em duas das chacinas, que se envolveram de 2013 a 2015, em Moi das Cruzes, Cardoso e Messias já foram denunciados, também por formação de quadrilha ou bando, conforme decisão do promotor.

Depois de receber três inquéritos do Setor de Homicídios responsável pelas investigações dos crimes,praticados na Vila Natal, Braz Cubas e no Jardim Camila, Lippi Guimarães explicou que “encontrei conexão entre eles e fiz uma única denúncia”.

Outra denúncia oferecida pelo Ministério Público, através do promotor Lippi, é relativa à chacina cometida em 8 de julho de 2015, na Rua Gumercindo Coelho, tradicional via do tráfico de drogas, no Jardim Universo. Na ocasião, foram mortos a tiros três rapazes e outros dois ficaram feridos, mas sobreviveram.

Em um dos processos das chacinas, a praticada na Rua Pedro Batanni, no Jardim Camila, em 24 de setembro de 2015, Cardoso e Messias já foram pronunciados pela Justiça e devem ir a julgamento em data ainda não determinada. O júri, no entanto, poderá ser realizado em 2018, pois poderá sofrer atraso, em razão do recurso impetrado pelos advogados de defesa dos policiais. “Caso o recurso seja aceito pelo Tribunal de Justiça, o julgamento até pode não acontecer”, disse o promotor.

Segundo Lippi Guimarães, “eu já me reuni várias vezes com as mães das vítimas e com Inês Paz (professora e ex-vereadora) e explico sobre o andamento dos processos”.

As mães das vítimas esperam por Justiça, enquanto isso, os policiais Cardoso e Messias seguem no Presídio Romão Gomes, em São Paulo. Eles são submetidos a processos administrativos e podem em breve serem demitidos da Corporação, devendo ser removidos para uma penitenciária comum.