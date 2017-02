Policial suspeito de assassinar travesti em Mogi é preso

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Indiciado pelo Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes por matar com tiro na cabeça Daniel Orosco, conhecida como “Danielly Barby”, de 24 anos, o soldado da Polícia Militar George da Silva de Moura foi preso nesta quarta-feira (8) pela Corregedoria da Corporação e removido ao Presídio Romão Gomes, exclusivo da PM, na Capital. Ele trabalha em São Paulo e reside em Mogi. O mandado de prisão preventiva em seu desfavor foi expedido pelo juiz de Direito Freddy Lourenço Ruiz Costa, da 1ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes. O pedido partiu da mesma unidade responsável pelas buscas para elucidar a execução.

O policial militar George continua negando a sua participação no homicídio qualificado, o qual teria sido praticado em 25 de junho de 2016, na frente de um hotel, na Rua Princesa Isabel de Bragança, no Centro de Mogi.

Segundo testemunhas declararam nos autos do inquérito sobre a execução, o soldado fez um programa com “Barby” e foi embora, porém retornou ao local para consumar o assassinato.

A Polícia Civil coletou provas técnicas como o laudo de confronto de balística realizado pela Polícia Científica, o qual indica que o disparo contra a vítima foi efetuado pela pistola automática de uso de George durante o serviço na Polícia Militar.

Também na casa do acusado foi apreendido um tênis verde, que seria o mesmo filmado por câmeras. Ele usava o calçado e uma mochila durante a fuga.

Em outubro do ano passado, George da Silva chegou a ser preso e autuado em flagrante, pois na residência dele foram encontrados 39 projéteis, de calibre 40, semelhantes, de acordo com a Polícia Civil, os localizados no local do crime.

A Justiça, no entanto, relaxou a prisão em flagrante por porte ilegal de munições e, na época, também não aceitou o pedido de prisão temporária. O policial retornou ao trabalho normalmente e ficou até ontem. A defesa dele deve recorrer da medida que o levou para o cárcere.

Ontem, Roberto Fukumaro, presidente do Fórum Mogiano LGBT, disse a O Diário que "o grupo está acompanhando as investigações e adotará essa posição até o julgamento do acusado". Segundo ele, "o trabalho do Fórum é destinado a combater crime de ódio e de discriminação de orientação sexual".









A família de Daniel Orosco não foi localizada pela reportagem para falar sobre a prisão do soldado, mas desde o início das buscas se informava a respeito dos procedimentos adotados pela Polícia Civil para esclarecer o homicídio qualificado.

Se for denunciado, George da Silva será processado pela Justiça e terá condições de apresentar testemunhas e provas técnicas para comprovar a inocência que alega. O pm também está sujeito a ser pronunciado e, então, já como réu, deverá ir a julgamento.