Policial militar é preso sob acusação de mandar matar homem em Suzano

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O soldado PM Ricardo Freitas de Aquino foi preso, na manhã desta quarta-feira (14), pela Polícia Civil em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar, no quartel, da 3ª Companhia, do 18º Batalhão da PM, em São Paulo. Em seu desfavor havia mandado de prisão temporária por 30 dias por homicídio simples expedido pela juíza de Direito Érica Marcelina Cruz, da 1ª Vara Criminal, do Fórum de Suzano. A Polícia Civil apurou após que Ricardo Freitas seria o mandante do assassinato do idoso Brigadeiro Sidnei Rodrigues, de 64 anos, em 24 de abril último. A causa do crime seria dívida que o acusado teria com a vítima, a qual atuava no ramo financeiro.

Brigadeiro foi encontrado morto com três tiros na cabeça no seu escritório localizado na Rua General Francisco Glicério, 1985, no Jardim São Luiz, em Suzano. Equipe, do Setor de Homicídios, encontrou filmagens em comércios, nas proximidades do local do crime, as quais indicam que o policial Ricardo saiu do escritório acompanhando de um homem, ainda não identificado. Ele o colocou em seu carro e parou por perto. Logo depois o soldado retornou ao local, pegou uma caixa com vários papéis e foi embora. “Na terceira vez, entrou no escritório e já saiu simulando estar aflito por achar o corpo do Brigadeiro”, detalhou um investigador.

Ricardo negou a participação no homicídio qualificado provocado por meio que impossibilitou a defesa da vítima e motivo fútil. Antes de ser escoltado ao Presídio Romão Gomes, exclusivo da Polícia Militar, na Capital, ele foi indiciado e interrogado no Setor de Homicídios em Mogi.

A Polícia Civil ainda cumpriu quatro mandados de buscas e apreensões emitidos pela Justiça com o objetivo de recolher provas contra o acusado.

A prisão de Ricardo ainda poderá se tornar preventiva no final dos procedimentos de Polícia Judiciária. O Setor de Homicídios segue nas buscas visando identificar e prender o homem que consta nas filmagens coletadas perto do escritório do idoso. Tudo indica que ele é o autor dos disparos e teria praticado a execução a mando do policial Ricardo. O advogado de defesa de Ricardo vai tentar colocá-lo em liberdade.