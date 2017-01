Policial e mulher são baleados em roubo em Mogi

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

O cabo Denilson Fernandes, de 47 anos, da 2ª Companhia, do 17ºBPM/M, foi baleado no braço direito, e a repositora Flávia Carolina Alves Cardoso, de 32 anos, levou um tiro numa das pernas durante assalto, às 22h40, desta quarta-feira,, quando conversavam no interior do Citroen/C3, de Denilson, na Rua João Gouveia, na Vila Cintra. Os dois bandidos roubaram a arma particular do policial militar, uma pistola automática Taurus, de calibre 380, com 13 cartuchos intactos.

O casal foi socorrido ao Hospital Luzia de Pinho Melo, no Mogi lar. O cabo Denilson foi medicado e liberado, já Flávia Cardoso ficou internada.

O delegado Carlos Eduardo Chrispim registrou a ocorrência e a comunicou ao delegado Eduardo Peretti, de sobreaviso na área da Seccional de Mogi. Ontem, os criminosos ainda não tinham sido identificados.

Suzano

A Polícia Civil ainda procura pelos bandidos que renderam o funcionário e roubaram, na tarde de quarta-feira, uma retroescavadeira, da Prefeitura Municipal, no Bairro do Sesc.