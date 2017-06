Policial é condenado a 57 anos de prisão em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A expectativa, na noite desta terça-feira (6), era de que o policial militar Márcio Francisco Damacena, de 33 anos, fosse condenado a mais de 28 anos, como desejava a ex-mulher dele, Ivone, a mãe dela, Emília Antônia da Conceição Costa, e o advogado da família, José Beraldo, o qual atuou como assistente do promotor de Justiça Leandro Lippi Guimarães. Doze horas após o início do julgamento, Damacena foi condenado a 57 anos e 9 meses de prisão.

O crime foi praticado por Márcio, na residência dos Costa, no Jardim Margarida, na madrugada de 19 de junho de 2013. Armado com uma pistola automática ponto 40, da Corporação, Márcio ameaçou matar a então esposa Ivone, baleou a sogra, matou o sogro Wellington e os cunhados Denilson e Genilton.

Ivone contou ontem que namorou quatro anos com Márcio. “Casei grávida, temos um filho, hoje com cinco anos, mas em dois anos de convivência surgiram os problemas, assim que ele entrou na PM. Ainda tenho medo que me mate quando cumprir a pena”. A ex-sogra de Márcio, Emília, disse que “tenho fé que Deus o mantenha na cadeia”. O criminoso já foi demitido da Polícia Militar.