Policial diz ter batido carro em poste enquanto fugia de assalto

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Nesta quarta-feira (16), a Polícia Civil ainda não tinha pista do assaltante que atacou na madrugada de 16 de julho último, o investigador Maurício Côrrea, de 53 anos. Somente na tarde do último dia 9, ele procurou o 2º DP, em Braz Cubas, para contar sobre a ação do marginal. O policial disse ainda que ao escapar deu marcha à ré e chocou o Honda contra um poste na Vila Cléo.

Ele relatou ao escrivão Cláudio Pires, da equipe do delegado José Carlos dos Santos Alvarenga que ao fugir também bateu a parte de baixo do veículo numa guia. Na Delegacia, Maurício não soube descrever o criminoso.