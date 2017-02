Policial atira no braço e na perna de suspeito de roubo de carro em Mogi

DESTAQUE

O assaltante Itamar Moreira, de 21 anos, continuava preso, nesta quarta-feira (1º), sob escolta da Polícia Militar, no Hospital Luzia de Pinho Melo, no Mogilar. Ele foi baleado num dos braços e na perna pelo pm Fernando, do 17º BPM/M, depois de lhe apontar um simulacro de arma na Rua Constelação, no Jardim Aeroporto.

No começo da tarde desta terça-feira, Itamar e o comparsa, não identificado, roubaram o Honda City, de Cláudia Vignoli, no Alto do Ipiranga. Eles fugiram e foram perseguidos por uma testemunha. A PM realizou cerco e Itamar bateu o carro numa Santana Quantum estacionada. Segundo a Polícia, ele é suspeito de outros roubos.