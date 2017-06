Policial acusado de matar sogro e dois cunhados será julgado em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A partir das 13 horas desta terça-feira (6), no Fórum de Mogi das Cruzes, está previsto o julgamento do policial militar Márcio Francisco Damacena, de 33 anos, por triplo homicídio duplamente qualificado e ainda tentativa de assassinato. Na madrugada de 19 de junho de 2013, ele cometeu os crimes na residência da família, localizada na Rua Dora, 340, no Jardim Margarida, em Mogi das Cruzes.

Apontado como violento e enciumado ao extremo, o policial Márcio depois de agredir a esposa Ivone Emília da Costa Damacena por dois dias, resolveu devolvê-la aos pais dela. Ele foi atendido já no portão pela sogra Emília Antônia da Conceição Costa, de 52 anos, a qual foi atingida por cinco disparos, mas conseguiu se arrastar até embaixo de um carro da família, no quintal.

Ele invadiu a residência e executou o sogro Wellington Luiz, de 59 anos, com cinco tiros. Seguindo no seu ato de crueldade, o policial militar ainda eliminou os cunhados Denilson, de 21 anos, com dois tiros, e Genilton, de 23 anos, o qual foi baleado três vezes. A única da família que sobreviveu depois de permanecer internada foi Emília Antônia. A filha Ivone na hora do ataque conseguiu fugir do seu marido e saiu ilesa. Agora, mãe e filha pedem por Justiça.

O policial Márcio, na ocasião, se entregou no 28ºBPM/M, na zona leste de São Paulo, onde trabalhava. Uma equipe o escoltou ao 2ºDP, em Braz Cubas, onde foi autuado em flagrante. Desde o crime, ele se encontra no Presídio Romão Gomes.

O promotor de Justiça Leandro Lippi Guimarães vai atuar no julgamento. Segundo ele, o réu responderá por triplo homicídio com duas qualificadoras: motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas. O advogado José Beraldo foi constituído por Emília Antônia e Ivone como assistente do Ministério Público.